Поставка будет организована в адрес компании, которая занимается производством грузовых автомобилей, автобусов и спецтехники.

Делегация республики Узбекистан во главе с заместителем премьер-министра Гуломжоном Ибрагимовым посетила КАМАЗ с деловым визитом. Также в состав вошли заместитель председателя Госкомитета по инвестициям Шамиль Бурнашев, председатель правления АО «Узавтосаноат» Умиджон Салимов и гендиректор ООО UzAuto Trailer Алишер Ходжибаев.

В ходе визита гости из Узбекистана успели понаблюдать за работой цеха сборки кабин и главного сборочного конвейера, побывали на демонстрационной площадке испытательного трека Научно-технического центра челнинского автогиганта, а также приняли участие в тест-драйве грузовых автомобилей марки КАМАЗ.

Стороны подписали контракт об отправке шасси КАМАЗ в адрес компании UzAuto Trailer, которая занимается выпуском грузовых автомобилей, автобусов и спецтехники. Как отметили в пресс-службе российского автопроизводителя, количество и сроки поставки определят позже.

Известно, что шасси будут использованы специалистами UzAuto Trailer для производства спецтехники для различных отраслей народного хозяйства Узбекистана. В пресс-службе КАМАЗа в целом отметили высокий интерес специалистов из Средней Азии к широкому модельному ряду компании.

Ранее портал «Колёса.ру» сообщал о том, что российский автогигант передал партию машин транспортной компании: десять самосвалов КАМАЗ-65115 отправили в адрес ООО «Транс-Регион», занимающейся доставкой грузов по Чувашской Республике и Марий Эл.