Челнинский автогигант в течение июля 2017 года изготовил 3 889 машкомплектов. Этот результат на 14,6% больше по сравнению с результатом аналогичного периода прошлого года, когда было выпущено 3 393 единицы. В компании отметили, что по итогам семи месяцев текущего года продолжают идти с опережением бизнес-плана.

В общей сложности с начала года КАМАЗ выпустил 20 433 машкомплекта, по сравнению с январём-июлем 2016 года, этот результат больше на 21,3% (за первые семь месяцев прошлого года было произведено 16 843 экземпляра).

Завод двигателей и совместное предприятие «Камминз Кама» в июле выпустили и отгрузили своим потребителям более 3 600 силовых агрегатов. С начала текущего года их количество составило порядка 19 000 единиц.

«Потребители КАМАЗа получат запасных частей, изготовленных за первые семь месяцев года, на сумму более 13,4 миллиарда рублей (за месяц – более 1,8 миллиарда рублей). Продукции диверсификации в июле выпущено на 600 миллионов рублей, с начала года – на 3,93 миллиарда», — рассказали в пресс-службе отечественного производителя.

Сотрудники КАМАЗа за четыре первых дня августа смогли собрать чуть более 600 автомобилей. Сообщается, что с 7 по 20 августа основная часть персонала ушла в корпоративный отпуск. По выходу они должны будут выпустить ещё 1 500 грузовых машин, согласно плану компании.

Марка с долей, равной 49%, сохраняет лидирующую позицию на российском рынке грузовых автомобилей полной массой от 14 до 40 тонн. Ранее были подведены итоги продаж тяжеловозов за первое полугодие 2017-го: в период с января по июнь в РФ было реализовано около 31 500 экземпляров, что больше на 44,5% по сравнению с АППГ.