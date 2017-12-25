Компания Kia объявила о своем участии в Московском автосалоне, который откроется в конце августа следующего года.

Международное мотор-шоу пройдет в российской столице с 29 августа по 9 сентября 2018-го. В релизе, посвященном участию Kia в ММАС, марка анонсировала несколько новых моделей для нашего рынка, которые выйдут в течение следующего года.

Некоторые из премьер уже известны – это, например, обновленный кроссовер Sorento Prime, фастбек Stinger и кросс-версия Picanto. Внедорожник появится в РФ в феврале, Стингер доберется до дилеров в первом квартале, сроки выхода Picanto X-Line пока не объявлены. Другие новинки в компании не раскрыли, при этом в Kia отметили, что некоторые модели могут быть продемонстрированы в рамках Московского автосалона.

«Одним из основных преимуществ бренда Kia является широкая и регулярно обновляемая модельная линейка. В 2018 году она составит уже 12 автомобилей. И мы считаем, что Московский Международный Автосалон – отличная площадка для демонстрации наших новинок и непосредственного взаимодействия с поклонниками марки. Kia как иностранный автомобильный бренд №1 в России просто не может пропустить такое важное событие», — прокомментировал Александр Мойнов, управляющий директор Kia Motors Rus.

Вполне возможно, что одной из неназванных премьер корейской марки в РФ окажется хэтчбек cee’d нового поколения. Напомним, мировой дебют этой модели запланирован на март 2018-го, модель должны показать в Женеве. Кстати, фотографии следующего Kia cee’d без какого-либо камуфляжа уже выложили в Сеть.