У Kia проблемы с продажами новых машин

Kia Motors Corporation опубликовала сегодня короткий пресс-релиз с отчетом о продажах новых автомобилей на мировом рынке в мае 2017-го года.

По официальной статистике в последний месяц весны корейцы продали 219 128 машин. С аналогичным месяцем прошлого года Kia статистику не сравнивала. Портал «Колёса.ру» изучил архив новостей корейской марки и выяснил, что в мае 2016-го Kia реализовала 261 269 новых автомобилей. Таким образом получается, что в мае 2017-го продажи Kia упали на 42 141 единицу или на 16,13%.

Продажи Kia по месяцам в 2017-ом и 2016-ом году

Месяц Продано машин в 2017-ом, штук Продано машин в 2016-ом, штук Разница 2017/2016, штук Январь 190 002 204 662 -14 660 Февраль 206 438 214 219 -7 781 Март 238 222 268 007 -29 785 Апрель 209 832 253 780 -43 948 Май 219 128 261 269 -42 141 Всего 1 063 622 1 201 937 -138 315

Каждый месяц 2017-го корейская марка демонстрирует отрицательную статистику продаж по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. В общей сложности за пять месяцев этого года продажи Kia на мировом рынке упали на 138 315 единиц (-11.5%).

1 / 3 Kia Rio 2 / 3 Kia Rio 3 / 3 Kia Rio

Самыми популярными машинами Kia в мае 2017-го стали: компактный «паркетник» Sportage (35 629 продаж), малолитражка Rio (20 354 штуки) и компактный седан Cerato (19 263 единицы), известный на других рынках также как Forte или K3.

За 2016-й год, напомним, Kia продала 2 916 118 машин, продемонстрировав рост продаж в 0.3% по сравнению с 2015-ым.

Недавно стало известно, что Kia готовит к выходу на рынок в этом году пять новинок. В США, тем временем, следователи снова начали проверять Hyundai и Kia с дефектными двигателями «Theta II».

