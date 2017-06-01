У Kia проблемы с продажами новых машин

По официальной статистике в последний месяц весны корейцы продали 219 128 машин. С аналогичным месяцем прошлого года Kia статистику не сравнивала. Портал «Колёса.ру» изучил архив новостей корейской марки и выяснил, что в мае 2016-го Kia реализовала 261 269 новых автомобилей. Таким образом получается, что в мае 2017-го продажи Kia упали на 42 141 единицу или на 16,13%.
в 2017-ом и 2016-ом году
|Месяц
|Продано машин в 2017-ом, штук
|Продано машин в 2016-ом, штук
|Разница 2017/2016, штук
|Январь
|190 002
|204 662
|-14 660
|Февраль
|206 438
|214 219
|-7 781
|Март
|238 222
|268 007
|-29 785
|Апрель
|209 832
|253 780
|-43 948
|Май
|219 128
|261 269
|-42 141
|Всего
|1 063 622
|1 201 937
|-138 315
Каждый месяц 2017-го корейская марка демонстрирует отрицательную статистику продаж по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. В общей сложности за пять месяцев этого года продажи Kia на мировом рынке упали на 138 315 единиц (-11.5%).
Самыми популярными машинами Kia в мае 2017-го стали: компактный «паркетник» Sportage (35 629 продаж), малолитражка Rio (20 354 штуки) и компактный седан Cerato (19 263 единицы), известный на других рынках также как Forte или K3.
За 2016-й год, напомним, Kia продала 2 916 118 машин, продемонстрировав рост продаж в 0.3% по сравнению с 2015-ым.
Недавно стало известно, что Kia готовит к выходу на рынок в этом году пять новинок. В США, тем временем, следователи снова начали проверять Hyundai и Kia с дефектными двигателями «Theta II».
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