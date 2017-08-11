«Особо выгодные условия» для покупки нового автомобиля марки Kia предлагаются тем российским клиентам, которые захотят продать по схеме Trade-in или утилизировать свою праворульную машину. Как сообщили представители компании «Киа Моторс Рус», в этих случаях скидка будет больше на 20 000 рублей.
|Модель
|Выгода по программе (на обычных условиях)
|Выгода по программе (при сдаче праворульного автомобиля)
|Sportage
|50 000 рублей
|70 000 рублей
|Soul (2017 модельного года)
|40 000 рублей
|60 000 рублей
|Сerato (2017 модельного года)
|40 000 рублей
|60 000 рублей
|Sorento Prime
|80 000 рублей
|100 000 рублей
|Sorento (второе поколение)
|50 000 рублей
|70 000 рублей
«Данная программа дополняет и расширяет действие государственной программы обновления автопарка, одной из целей которой является ускорение вывода из эксплуатации автомобилей, не соответствующих актуальным требованиям по пассивной и активной безопасности, а также выбросам вредных веществ», — отметили в пресс-центре российского офиса Kia.
Доля «праворулек» в России составляет 8,3% от общего объёма автомобильного парка, то есть примерно 3 500 000 экземпляров. При этом в Сибири и на Дальнем Востоке на машины с таким расположением руля приходится 28 и 73% от общего объёма парка соответственно. Также в этих регионах РФ средний возраст ТС заметно превышает показатель по стране.
Ранее портал «Колёса.ру» сообщал о том, что Kia в июле увеличила продажи более чем на треть. Так, в прошлом месяце дилеры реализовали 16 187 новых автомобилей (прирост к АППГ – 36,7%). В целом с января по июль 2017 года машины марки разошлись на территории РФ тиражом 101 376 экземпляров, что говорит об увеличении показателя на 24,2%.
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