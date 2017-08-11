«Особо выгодные условия» для покупки нового автомобиля марки Kia предлагаются тем российским клиентам, которые захотят продать по схеме Trade-in или утилизировать свою праворульную машину. Как сообщили представители компании «Киа Моторс Рус», в этих случаях скидка будет больше на 20 000 рублей.

Модель Выгода по программе (на обычных условиях) Выгода по программе (при сдаче праворульного автомобиля) Sportage 50 000 рублей 70 000 рублей Soul (2017 модельного года) 40 000 рублей 60 000 рублей Сerato (2017 модельного года) 40 000 рублей 60 000 рублей Sorento Prime 80 000 рублей 100 000 рублей Sorento (второе поколение) 50 000 рублей 70 000 рублей

«Данная программа дополняет и расширяет действие государственной программы обновления автопарка, одной из целей которой является ускорение вывода из эксплуатации автомобилей, не соответствующих актуальным требованиям по пассивной и активной безопасности, а также выбросам вредных веществ», — отметили в пресс-центре российского офиса Kia.

Доля «праворулек» в России составляет 8,3% от общего объёма автомобильного парка, то есть примерно 3 500 000 экземпляров. При этом в Сибири и на Дальнем Востоке на машины с таким расположением руля приходится 28 и 73% от общего объёма парка соответственно. Также в этих регионах РФ средний возраст ТС заметно превышает показатель по стране.

Ранее портал «Колёса.ру» сообщал о том, что Kia в июле увеличила продажи более чем на треть. Так, в прошлом месяце дилеры реализовали 16 187 новых автомобилей (прирост к АППГ – 36,7%). В целом с января по июль 2017 года машины марки разошлись на территории РФ тиражом 101 376 экземпляров, что говорит об увеличении показателя на 24,2%.