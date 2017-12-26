«Поднебесная» компания выставит свои автомобили на одном из крупнейших мотор-шоу уже в четвертый раз.

Концерн GAC Motor пока не продает машины в США, на этот рынок китайцы планируют выйти к 2020 году. Этим стремлением и объясняется участие в Детройтском автосалоне. Так, в январе 2018-го GAC представит американцам «всю линейку существующих моделей и последние инновационные разработки», сообщили в компании.

В частности, на выставке покажут минивэн GM8, флагманские кроссовер GS8 и седан GA8. Две последние модели уже давно доступны в Поднебесной, а MPV доберется до китайских дилеров на днях.

Кроме того, в Детройте дебютируют совершенно новый седан и концептуальный электрокар, который «ориентирован на молодое поколение американцев». Информации о «зелёной» модели пока нет, второй же таинственной премьерой GAC наверняка окажется «четырехдверка» GS4, только-только вставшая на конвейер в Китае.

На родине GAC официальной презентации седана GS4 тоже еще не было. Ожидается, что на «поднебесном» рынке новинка стартует в начале следующего года. Модель получит бензиновые «атмосферник» 1.5 (114 л.с.) и турбомотор 1.3 (137 л.с.), трансмиссии – «механика» и «автомат».

Отметим, в Китае автомобили GAC продают под брендом Trumpchi. Название марки созвучно с фамилией нынешнего президента США – Дональда Трампа, к которому в Штатах неоднозначное отношение. Как сообщалось ранее, на американском рынке GAC может отказаться от использования этого бренда, чтобы машины компании не вызывали у потенциальных покупателей негативных ассоциаций.