Новая версия получила к имени приставку SRG. От стандартной модели такой кросс отличается решеткой радиатора с интегрированным в нее шильдиком с названием серии и наличием красных тормозных суппортов. Кроме того, появились светодиодные задние фонари с иным рисунком. Автомобиль «стоит» на 18-дюймовых дисках.

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В салоне Soueast DX3 SRG также есть особенности – черно-красная обивка кресел, красные вставки на рулевом колесе и дверных картах. В список оборудования вошла мультимедийная система с сенсорным экраном.

Китайцам новинку предложат с бензиновым турбированным двигателем объемом 1,5 литра, выдающим 156 л.с. Мотор работает в паре с вариатором. Обычный кросс также доступен с полуторалитровым «атмосферником» мощностью 120 л.с., который сочетается с пятиступенчатой «механикой». Привод — только передний.

1 / 3 На фото: стандартный Soueast DX3 2 / 3 На фото: стандартный Soueast DX3 3 / 3 На фото: стандартный Soueast DX3

Цена DX3 SRG пока не объявлена, стандартная модель обойдется минимум в 67 900 юаней (около 556 000 рублей по актуальному курсу).

Напомним, новый кроссовер Soueast стартовал на китайском рынке осенью прошлого года. Дизайн DX3 разработан знаменитым итальянским ателье Pininfarina.