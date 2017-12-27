Марка SWM распространила тизер своей третьей модели. На рынок новинка выйдет в следующем году.

Бренд SWM принадлежит фирме Brilliance-Shineray, совместному предприятию Brilliance и Shineray Motorcycle Company, он представлен только в Поднебесной. Сегодня в линейке марки лишь два компактвэна, а в следующем году модельный ряд SWM пополнится кроссовером, который пока известен под заводским индексом S402.

Вся информация о «паркетнике» держится в секрете. Скорее всего, новый кроссовер SWM предложат только в переднеприводном исполнении, так как автомобили с полным приводом в Китае спросом не пользуются.

Напомним, у SWM – «итальянские корни». В 1971 году в Милане была создана компания SVVM, ее название расшифровывалось как Sironi Vergani Vimercate Milano (первые два слова – имена основателей, затем две V слились в W). Фирма производила мотоциклы, в 1984-м она прекратила свое существование. В 2014-м марку выкупила китайская Shineray Motorcycle, возобновившая производство мототехники в Италии. Позже эта компания начала сотрудничать с Brilliance, в результате чего и появился новый автопроизводитель – SWM Motors.

1 / 2 Эскизы нового кроссовера SWM, которые марка распространила неделю назад 2 / 2 Эскизы нового кроссовера SWM, которые марка распространила неделю назад

Первая модель SWM – компактвэн X7 – дебютировала летом 2016 года. Второй вэн – X3 – компания вывела на китайский рынок весной 2017-го. Производство машин налажено в Поднебесной.