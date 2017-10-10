Предложенные оппозицией законопроекты, которые предлагали отменить транспортный налог, не нашли поддержки в комитете Государственной думы РФ по бюджету и налогам. Представителями органа было рассмотрено сразу несколько подобных проектов от различных партий (предложения поступили от коммунистов, «справороссов» и либерал-демократов).

По мнению авторов вариантов поправок в Налоговый и Бюджетный кодексы, провалы в бюджете из-за отмены транспортного налога должны закрыть увеличенные топливные акцизы. Как напоминает «Коммерсант», в одном из законопроектов даже была рассчитана требуемая прибавка к цене топлива в стране – 53 копейки за один литр бензина (предположительно это позволит компенсировать потери регионов РФ).

Напомним, рассмотреть подобную идею ещё в 2012 году предлагал нынешний президент России Владимир Путин. Она не дошла до этапа реализации по причине сопротивления регионов и дорожников, которые хотят избежать перспективы потерять часть стабильно поступающих в бюджеты средств.

В прошлом месяце стало известно о том, что правительство РФ одобрило повышение акцизов на топливо. Как сообщал портал «Колёса.ру», доходы планируют направить на строительство трасс: в первую очередь это коснётся Крыма, Калининграда и Дальнего Востока.

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