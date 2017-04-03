Снимки закамуфлированного автомобиля опубликованы в Твиттере пользователем с ником Nao-P. Судя по кадрам, компактвэн получит иные бамперы и решетку радиатора, модернизированные фары и задние фонари. Скорее всего, у «японца» освежат и интерьер. Об изменениях в моторной линейке информации пока нет. Дата премьеры рестайлингового Honda Fit также неизвестна.

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На японском рынке дореформенная модель предлагается с бензиновыми двигателями 1.3 и 1.5 мощностью 100 и 132 л.с. соответственно. Первый мотор сочетается с «механикой» или вариатором, второй работает в паре только с CVT.

Покупателям также доступна гибридная версия Honda Fit с полуторалитровым бензиновым движком и электромотором, общая отдача такой модификации – около 140 л.с. В Японии компактвэн можно купить как с передним, так и с полным приводом.

1 / 3 На фото: дореформенный Honda Fit/Jazz 2 / 3 На фото: дореформенный Honda Fit/Jazz 3 / 3 На фото: дореформенный Honda Fit/Jazz

Цена дорестайлинговой модели стартует с отметки в 1 299 800 йен, что в пересчете на наши деньги составляет примерно 650 000 рублей по актуальному курсу.

Напомним, совсем недавно Хонда запустила в продажу небольшой кроссовер WR-V, построенный на базе Fit/Jazz. Сегодня такой паркетник представлен на рынках Индии и Бразилии, позже он появится еще в нескольких стран Южной Америки. До Японии и Европы WR-V не доберется.