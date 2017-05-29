На бразильском рынке до сих пор продают «цэ-третий» предыдущей генерации. Судя по всему, смены поколений хэтча в этой стране в ближайшее время ждать не стоит — там анонсирован C3 в старом кузове, но уже 2018 модельного года.

Главное новшество — шестидиапазонный «автомат» (EAT6), который сочетается с двигателем 1.6. Ранее этот мотор работал в паре с 4АКП. С новой трансмиссией агрегат, «питающийся» этанолом, выдает 118 л.с. – на 4 л.с. меньше, чем с четырехскоростной коробкой. Еще для Citroen C3 доступен новый цвет кузова Dark Carmin (коричневый металлик).

В Бразилии «пятидверку» также можно купить с прежними мотором 1.2 и пятиступенчатой механической коробкой передач. Мощность бензиновой версии – 84 л.с., двигатель, работающий на этаноле, развивает 90 л.с.

Новый шестидиапазонный «автомат» получил и кроссвэн Aircross с тем же агрегатом 1.6. При этом количество модификаций кроссовера сократилась – из гаммы исчезли двигатель 1.5 и «механика». Отныне Aircross доступен только с EAT6.

Напомним, хэтчбек C3 последней генерации дебютировал в Европе в прошлом году. «Старосветский» аналог Aircross – C3 Picasso с иным дизайном. От кроссвэна в европейском подразделении Citroen решили отказаться, на смену этой модели придет совершенно новый «паркетник» C3 Aircross.