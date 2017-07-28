Снимок «четырехдверки» опубликовало аргентинское издание Autoblog. На фото запечатлен новый седан Fiat, построенный на той же платформе, что и дебютировавший недавно хэтч Argo. Пока неизвестно, под каким именем новинка поступит в продажу, ее внутризаводской индекс – X6S.

Производство седана наладят в Аргентине к концу текущего года, он предназначен для стран Латинской Америки. В линейке марки модель заменит «четырехдверки» Grand Siena и Linea.

Предполагается, что X6S получит двигатели 1.3 и 1.8. Отдача бензиновой версии первого агрегата составляет 101 л.с., тот же мотор, «питающийся» этанолом, выдает 109 л.с. Мощность двигателя 1.8 – 135 и 139 л.с. соответственно. Трансмиссии – пятиступенчатая «механика» или шестидиапазонный «автомат».

1 / 3 На фото: Fiat Argo 2 / 3 На фото: Fiat Argo 3 / 3 На фото: Fiat Argo

Этими же движками оснащается и соплатформенный хэтчбек Fiat Argo. Отметим, для «пятидверки» еще предусмотрен мотор 1.0 (72 или 77 л.с.).

Argo представили в мае этого года, хэтч производят в Бразилии, только в этой стране его пока и продают. Скоро Арго должен выйти на аргентинский рынок.