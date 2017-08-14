«Четырехдверка» Geely дебютировала в Китае лишь год назад, однако к премьере уже готовится рестайлинговая версия модели. Судя по шпионским снимкам, растиражированным «поднебесными» СМИ, седан получил другую решетку радиатора и иные бамперы. Также изменили крышку багажника. Будет ли обновлен интерьер – пока неизвестно.

Моторы, скорее всего, останутся прежними. Дореформенный Geely Emgrand GL доступен на домашнем рынке с бензиновым турбодвижком 1.3 и «атмосферником» 1.8. Мощность первого двигателя составляет 129 л.с., второй выдает 133 л.с. Трансмиссии – шестиступенчатая «механика» или «робот» с двойным сцеплением.

Информации о дате премьеры обновленного GL на данный момент нет. Вероятно, рестайлинговый седан доберется до местных дилеров до конца текущего года.

1 / 3 На фото: дорестайлинговый Geely Emgrand GL 2 / 3 На фото: дорестайлинговый Geely Emgrand GL 3 / 3 На фото: дорестайлинговый Geely Emgrand GL

Напомним, ранее Geely рассекретила модернизированную флагманскую «четырехдверку» GC9 (в России – Emgrand GT). Эта модель обзавелась новым передним бампером, в салоне поменяли рулевое колесо и центральные дефлекторы обдува. Кроме того, была увеличена отдача турбомотора 1.8.