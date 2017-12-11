Премьера посвежевшего Infiniti Q50 состоялась весной 2017 года. Японская «четырехдверка» обзавелась модернизированными бамперами, чуть иной радиаторной решеткой и другой оптикой. В салоне установили новое рулевое колесо. Российским клиентам седан 2018 модельного года доступен в четырех комплектациях по цене от 1 999 000 рублей.

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В вариантах Pure, Luxe и Sport модель имеет задний привод и оснащена бензиновым турбодвигателем 2.0 мощностью 211 л.с. Под капотом седана в версии Red Sport установлен битурбированный мотор V6 3.0 с отдачей в 405 л.с., такой «японец» также отличается наличием более агрессивного обвеса. Все версии укомплектованы семидиапазонным «автоматом». Седан с топовым мотором наберет первую «сотню» за 5,1 секунды, с 211-сильным движком – за 7,3 секунды.

Комплектации и цены обновлённого Infiniti Q50:

Pure – от 1 999 000 рублей;

Luxe – от 2 199 000 рублей;

Sport – от 2 499 000 рублей;

Red Sport – от 2 999 000 рублей.

В списке оборудования базового Infiniti Q50-2018 значатся: светодиодные фары с функцией адаптивного освещения дороги, 18-дюймовые диски колес, датчики дождя и света, мультимедийный комплекс Infiniti InTouch с двумя сенсорными экранами, подогрев передних кресел, двухзонный климат-контроль, камера заднего вида, шесть подушек безопасности, круиз-контроль, противобуксовочная система, система помощи при прохождении поворотов.

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В версии Luxe появляются кожаный салон, отделка интерьера деревом, электрорегулировка передних сидений с памятью настроек. Для Q50 Sport предусмотрены 19-дюймовые диски, отделка салона алюминием, адаптивная электронная система рулевого управления, система контроля движения и удержания автомобиля на полосе. У топового Q50 Red Sport есть адаптивная подвеска, навигация, аудиосистема Bose Performance Series c 16-ю динамиками, хромированные вставки в салоне, подрулевые переключатели АКП, спортивная тормозная система с суппортами красного цвета.

Кроме того, для седана доступно несколько пакетов опций. В частности, за дополнительную плату можно заказать системы кругового видеообзора, обнаружения приближающихся объектов и управления парковкой. Также опционально предлагается комплекс ProPilot Assist, в него входят: интеллектуальный круиз-контроль, системы удержания в полосе движения, мониторинга «слепых» зон, предупреждения о возможном столкновении, поддержания дистанции до впереди идущей машины, предотвращение наезда на препятствия при движении задним ходом.

Ранее компания Infiniti представила кроссовер QX50 нового поколения. По предварительным данным, до России вседорожник доберется в следующем году.