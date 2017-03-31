Компактный автомобиль назвали AX4, внешне он больше похож на хэтчбек, однако производитель позиционирует новинку как кроссовер. Модель дебютирует в рамках Шанхайского мотор-шоу. Напомним, выставка откроется для представителей СМИ 19 апреля.

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Технические характеристики кросса в Dongfeng пока не раскрывают. Ожидается, что AX4 получит бензиновый двигатель объемом 1,5 литра мощностью около 120 л.с. Привод, очевидно, будет только передним.

По предварительным данным, в список оснащения маленького кросса войдут мультимедийная система с тачскрином и возможностью подключения к интернету, ESP, система контроля давления в шинах, передние и боковые «эйрбэги», шторки безопасности.

На домашний рынок Dongfeng AX4 выйдет во второй половине текущего года, в линейке компании он займет нишу между кроссами AX3 и AX5. «Икс-третий» в Китае сегодня стоит от 69 700 юаней (около 570 000 рублей по актуальному курсу), цена второй модели начинается с 89 700 юаней (примерно 734 000 рублей).

До России AX4, скорее всего, не доберется. Напомним, у нас ближайшей премьерой Dongfeng станет «паркетник» AX7 – этот SUV должен появиться у дилеров уже летом.