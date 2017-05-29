Умберто Чини, глава отдела по развитию импорта, в беседе с CarAdvice уверил, что несмотря на то, что кроссовер станет экологичнее, компромиссов в плане удовольствия от вождения не будет — Levante сохранит свой «характер». Вслед за Леванте гибридную установку могут получить Ghibli и Quattroporte.
Напомним, что гибридная установка Chrysler Pacifica создана на базе дефорсированной до 248 л.с. «шестёрки», которой помогает электромотор. В чисто электрическом режиме модель способна проехать до 50 километров, а заявленный расход топлива в комбинированном цикле составляет 3.5 литра на 100 км пробега.
К слову, Pacifica приедет в Россию до конца 2017 года. Кроссовер Maserati Levante представлен на нашем рынке с весны прошлого года. Автомобиль можно купить с трёхлитровым дизелем мощностью 275 л.с., а также с бензиновыми моторами аналогичного объёма мощностью 350 и 430 л.с. Все версии полноприводные и укомплектованы автоматической коробкой передач. Цена на Леванте стартует от 5 650 000 рублей.
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