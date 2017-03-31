Во Франции начали принимать заказы на обновленный «паркетник» CX-3 в спецверсии Exclusive Edition.

Автомобили новой серии отличаются расширенным списком оборудования, сообщает пресс-служба французского подразделения Mazda. Кроссовер CX-3 Exclusive Edition получил 18-дюймовые колесные диски Bright, у водительского сиденья такой модели есть память настроек. Кресла, кстати, обиты кожей Nappa и замшей. Кожей отделаны и передняя панель и карты дверей.

1 / 2 2 / 2

В арсенале CX-3 Exclusive Edition также значатся мультимедийная система с 7-дюймовым тачскрином, камера заднего вида, круиз-контроль, аудиосистема Bose. Кроме того, кросс оснащен системой G-Vectoring Control (GVC), которая, управляя тягой двигателя в зависимости от положения рулевого колеса, контролирует продольные и поперечные нагрузки, оптимизируя при этом загруженность каждого из колес.

Кроссоверы спецсерии доступны в четырех цветах кузова: Ceramic, Jet Black, Snowflake White и Arctic White. Под капотом «эксклюзивного» CX-3 установлен бензиновый двигатель 2.0 мощностью 150 л.с., трансмиссии – «механика» или «автомат». Новый топовый вариант исполнения предлагается с полным приводом.

Цена Mazda CX-3 Exclusive Edition стартует с отметки в 29 000 евро, что в пересчете на наши деньги составляет примерно 1 748 000 рублей по актуальному курсу.

Напомним, премьера европейской версии обновленного «паркетника» Мазды состоялась в марте этого года на Женевском автосалоне. В России CX-3 не представлен, однако в компании рассматривают возможность организации поставок модели в нашу страну.