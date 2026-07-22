Бензиновый Cadillac XT6 вернётся в строй на фоне слабых продаж электромобилей

Cadillac XT6 первого поколения на платформе C1XX дебютировал в 2019 году и даже официально продавался в России — поставки прекратились после начала известных геополитических событий. В США производство Cadillac XT6 на заводе в Спринг-Хилл (штат Теннесси) завершилось в прошлом году, но дилеры до сих продают оставшиеся на складах экземпляры. Пик продаж Cadillac XT6 в США пришёлся на 2020 год — тогда было реализовано 22 609 шт., в 2025 году продажи составили 17 060 шт.

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В прошлом году предполагалось, что прямого наследника у XT6 не будет, так как марка Cadillac постепенно переходила на электромобили и к 2030 году должна была полностью избавиться от моделей с ДВС. Однако из-за того, что Дональд Трамп отменил в США федеральные субсидии на покупку электромобилей и снял большинство экологических ограничений с топливных машин, стратегия развития Cadillac потеряла актуальность. В первой половине текущего года продажи Cadillac в США просели сразу на 22,3% до 66 923 автомобилей.

Сейчас руководство GM, во главе которого с 2014 года стоит гендиректор Мэри Барра, пересматривает стратегию развития Cadillac и других брендов корпорации, возвращая в них модели с ДВС. На этой неделе вице-президент Cadillac Global Кристиан Аквилина, которого цитирует журнал Car and Driver, заявил, что компания готовит новый Cadillac XT6 с двигателем внутреннего сгорания, однако не раскрыл подробности и дату его выхода на рынок.

Cadillac XT6 первого поколения для китайского рынка по-прежнему производится в Шанхае на заводе SAIC-GM вместе с младшим кроссовером Cadillac XT5 второго поколения на платформе VSS-S, который до США пока не добрался. Поставки китайских Кадиллаков в США при Трампе потеряли всякий смысл, поэтому в США будет свой новый Cadillac XT5 и свой новый Cadillac XT6. Какая у них будет платформа, пока неизвестно — возможно, та же VSS-S.

В числе ожидаемы бензиновых новинок от Cadillac значится также седан Cadillac CT5 второго поколения на модернизированной платформе Alpha 2, её же получат новый Chevrolet Camaro и новый седан Buick — эти три модели будут запущены в производство в 2027 году на заводе Лансинг-Гранд-Ривер (штат Мичиган).

