Cadillac собирается стать самым продаваемым брендом люксовых электромобилей в США

Своих амбициозных целей американская марка намерена добиться уже в текущем году. Две «зелёные» модели уже доступны клиентам, ещё две появятся на рынке в ближайшее время.

Американский бренд Cadillac принадлежит концерну General Motors. Сейчас марка продолжает движение в сторону «озеленения». Напомним, первой полностью электрической моделью марки стал кроссовер Lyriq, продажи которого в Штатах стартовали в 2022-м. Теперь в компании рассказали о весьма неплохих результатах этого паркетника по итогам прошлого года.

На фото: Cadillac Lyriq

Как сообщает Carscoops, Вице-президент Cadillac Джон Рот в ходе брифинга для СМИ рассказал о том, что продажи кроссовера Lyriq на американском рынке выросли на 210,3% до 28 402 экземпляров. По его словам, это сделало модель «самым продаваемым электрическим среднеразмерным SUV класса люкс» в США.

Важно и то, что среди всех сделавших в 2024 году выбор в пользу Lyriq покупателей большая часть – 76% – являются новыми клиентами Cadillac, при этом, как отметил производитель, около половины из них перешли от конкурентов, а не от других брендов концерна GM.

На фото: Cadillac Escalade IQ

По словам топ-менеджера марки, Кадиллак уже в 2025 году собирается стать самым продаваемым брендом электромобилей класса люкс на американском рынке. В этом ему поможет ещё одна новинка, появившаяся в продаже в конце прошлого года. Речь идёт о полностью электрическом внедорожнике Cadillac Escalade IQ, выбор в пользу которого уже сделали 670 клиентов.

В скором будущем «зелёную» линейку пополнят ещё две ранее рассекреченные модели, ожидается, что они доберутся до дилеров в первом квартале этого года. Одной из них является пятиместный паркетник начального уровня, который получил название Optiq.

На фото: Cadillac Optiq

Напомним, глобальная версия этого компактного SUV оснащается двухмоторной силовой установкой (по одному электродвигателю на каждой оси), её совокупная отдача составляет 304 л.с., а максимальный крутящий момент – 479 Нм. Ёмкость её тяговой батареи равна 85 кВт*ч, а запас хода на одной зарядке составляет 483 км (при расчёте по используемому в Штатах циклу EPA).

На фото: Cadillac Vistiq

Второй анонсированной новинкой марки является большой трёхрядный кроссовер Cadillac Vistiq. Производство этой модели наладят на заводе GM в городе Спринг-Хилл (США, штат Теннесси). Как Kolesa.ru сообщал ранее, этот SUV получил двухмоторную систему (по одному электродвигателю на ось), её максимальная совокупная отдача равна 623 л.с. (880 Нм). Ёмкость батареи составляет 102 кВт*ч, а паспортная дальнобойность без подзарядки – 482 км.