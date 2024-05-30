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  • Cadillac Optiq стал глобальным: кроссовер выходит на рынки США и Европы

Cadillac Optiq стал глобальным: кроссовер выходит на рынки США и Европы

30.05.2024 51 0 0

Новинка американской марки, уже представленная в Китае, поборется за клиентов с Audi Q4 e-tron и BMW iX3.

В начале текущего месяца стало известно о том, что бренд Cadillac, принадлежащий американскому концерну General Motors, решил подольше подержать в своей линейке модели с двигателями внутреннего сгорания. Однако темпы «озеленения» производитель тормозить не намерен. Напомним, первенцем среди «электричек» марки стал кроссовер Lyriq, позже появился лифтбек Celestiq, третьей моделью оказался флагманский внедорожник Escalade IQ. В ноябре прошлого года был официально анонсирован паркетник Optiq, а в декабре – трёхрядный SUV под названием Vistiq.

На фото: Cadillac Optiq

Напомним, Cadillac Optiq изначально был представлен как глобальная модель, его официальная презентация прошла в рамках Пекинского автосалона. Новинка уже поступила в продажу, но пока только на одном рынке – в Китае. Теперь в компании рассказали о том, что Optiq расширяет географию – модель собирается позднее в текущем году пополнить линейки бренда в США и Европе.

В конкуренты новинке прочат полностью электрические кроссоверы Audi Q4 e-tron и BMW iX3. Цена, которую Optiq дадут на европейском рынке, пока не называется. Однако для американского рынка ориентировочную стартовую стоимость в компании уже обозначили: покупка паркетника обойдётся минимум в 54 тыс. долларов (эквивалентно примерно 4,84 млн рублей по текущему курсу). Для сравнения, Audi Q4 e-tron в Штатах стоит 55,2 тыс. долларов (около 4,94 млн рублей).

Напомним, Cadillac Optiq является «зелёным» SUV начального уровня и в иерархии бренда находится на ступеньку ниже Lyriq. Глобальный паркетник оснащается двухмоторной силовой установкой (по одному электродвигателю на каждой оси), совокупная отдача которой составляет 304 л.с., а её максимальный крутящий момент равен 479 Нм.

На фото: салон Cadillac Optiq
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На фото: салон Cadillac Optiq
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На фото: салон Cadillac Optiq
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В основе кроссовера лежит платформа Ultium, как и у «старшего брата» Cadillac Lyriq. Он оснащается тяговой батареей, ёмкость которой равна 85 кВт*ч. Запас хода на одной зарядке по паспорту составляет 483 км (при расчёте по используемому в Штатах циклу EPA). В компании рассказали, что при использовании быстрого зарядного устройства постоянного тока Optiq можно зарядить за 10 минут на путь протяжённостью до 127 км.

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Габаритная длина Cadillac Optiq равна 4820 мм, ширина – 2126 мм (вместе с наружными зеркалами), высота – 1644 мм, а расстояние между осями составляет 2954 мм. Экстерьер и интерьер оформлены в том же фирменном стиле, который впервые был продемонстрирован на Lyriq. В салоне можно увидеть 33-дюймовый дисплей мультимедиа с поддержкой сервисов Google; ещё для модели предусмотрели акустическую систему AKG с 19 динамиками.

Серийное производство глобальной версии Cadillac Optiq стартует осенью 2024 года, позже она доберётся до новых для себя рынков. На американском рынке кроссовер предложат в двух исполнениях – Luxury и Sport.

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