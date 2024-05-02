Cadillac меняет курс: модели с двигателями внутреннего сгорания останутся после 2030 года

По словам нынешнего вице-президента компании Джона Рота, производитель прислушивается к мнению потребителей. А они, судя по всему, не готовы отказаться от автомобилей с ДВС к началу следующего десятилетия.

Бренд Cadillac принадлежит концерну General Motors, который ранее взял курс на «озеленение». В течение нескольких последних лет марка активно занималась разработкой электрических новинок. Первенцем стал кроссовер Lyriq, позже появился лифтбек Celestiq, третьей моделью оказался флагманский внедорожник Escalade IQ. В ноябре прошлого года был официально анонсирован глобальный паркетник Optiq, а в декабре – трёхрядный SUV, который получил название Vistiq.

Под капотом Cadillac Escalade ESV 600D

В 2021 году в компании озвучили план, согласно которому Cadillac должен был перейти на продажу только электромобилей уже к 2030-му. Однако актуальные продажи «зелёных» машин у многих брендов оставляют желать лучшего: из-за этого о корректировках в стратегии уже заявили в Volkswagen, Toyota, Renault, Mercedes-Benz и Stellantis. Теперь настала очередь Cadillac.



По словам нынешнего вице-президента компании Джона Рота, в Cadillac намерены продолжать продавать автомобили с двигателями внутреннего сгорания даже после 2030 года. Он пояснил, что электромобили и машины с ДВС в течение нескольких лет будут сосуществовать в модельном ряду бренда. Более конкретных сроков топ-менеджер пока не назвал.

На фото: Cadillac Escalade IQ

По информации издания Detroit Free Press, которое ссылается на Джона Рота, в Cadillac прислушиваются к мнению потребителей. Судя по всему, клиенты американской марки не готовы к началу следующего десятилетия отказаться от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. При этом производитель не планирует тормозить намеченный процесс разработки и выпуска электромобилей.



На фото: Cadillac Optiq

Как сообщает Motor1.com со ссылкой на представителя Cadillac, согласно данным компании, около 60% покупателей люксовых автомобилей при следующей покупке задумаются о приобретении электромобилей. «Поэтому мы не отменяем наши планы по проектированию, наладке и выпуску новых электромобилей», — добавил он.



На фото: Cadillac Vistiq

Сейчас в США в линейке представлен паркетник Lyriq, его стартовый ценник составляет 58 590 долларов (эквивалентно почти 5,48 млн рублей по текущему курсу). Флагман Celestiq доступен далеко не всем: у его тиража есть лимит, а стоимость равна 340 000 долларов (около 31,8 млн рублей). Позже в текущем году линейку пополнит «зелёный» внедорожник Escalade IQ. Известно, что в Штатах такой электромобиль можно будет купить примерно за 130 тыс. долларов (примерно 12,2 млн рублей).

