Cadillac Vistiq: ещё один большой и дорогой трёхрядный электрический кроссовер

Vistiq станет электрической альтернативой бензиновому семейному кроссоверу Cadillac XT6 . Полноценная премьера Cadillac Vistiq ожидается в следующем году, при этом пока неизвестно, когда именно он выйдет на рынок.

Vistiq — пятая по счёту модель в семействе электрических Кадиллаков, в котором уже есть большой 5-местный кроссовер Lyriq, роскошный лифтбек Celestiq, флагманский трёхрядный кроссовер Escalade IQ и младший 5-местный кроссовер Optiq (позиционируется как компактный, но на самом деле он среднеразмерный: габаритная длина — более 4,8 м). Все электрические Кадиллаки построены на разных версиях модульной платформы Ultium, но в продаже сейчас есть только дебютировавший раньше всех Lyriq, остальные новинки — пока только в проекте, их производство ещё не началось.

О кроссовере Vistiq на данный момент известно только то, что он займёт в модельном ряду Cadillac место между 5-местным Lyriq и флагманским Escalade IQ. По сути, Vistiq — это слегка уменьшенная и чуть менее пафосная копия Escalade IQ. Vistiq имеет три ряда сидений и адресован семейным покупателям. На двух официальных фотографиях Vistiq представлен в версии 600 E4, соответствующий шильдик приклеен к багажной двери, но пока неясно, что именно он означает. Полагаем, «четвёрка» указывает на полный привод, то есть, как минимум, двухмоторную силовую установку. Подробности о Cadillac Vistiq пресс-служба GM обещает рассказать в следующем году, но даты начала производства и старта продаж пока не раскрыты.



Дело в том, что General Motors в последние месяцы, как и компания Ford, резко пессимизировала свои ожидания от рынка электромобилей и принялась откладывать запуск новинок в долгий ящик, равно как и выпуск комплектующих для этих новинок. Так, например, внимательно следящий за этой темой журнал Electrek сообщает, что GM перенесла старт производства топ-версий электрических пикапов Chevrolet Silverado EV и GMC Sierra EV аж на конец 2025 года, исходя из текущей конъюнктуры рынка и собственных бизнес-интересов. Осенью, кроме того, GM отказалась от анонсированного в прошлом году расширения сотрудничества с Honda в сегменте бюджетных электромобилей.

На этом фоне может показаться странным, что бренд Cadillac анонсировал уже третью в этом году электрическую новинку. Возможно, GM анонсирует их с прицелом на главный для Cadillac рынок — Китай. Позиции Cadillac в Китае пока стабильные: за первые три квартала этого американская марка реализовала здесь 133 063 автомобиля против 110 836 в США, но Кадиллаку остро необходимы электрические модели, чтобы противостоять молодым китайским премиальным брендам.

Ситуация с «электричками» в США пока подвешенная — многое будет зависеть в том числе от выборов президента в следующем году, возвращение Дональда Трампа либо избрание на этот пост другого представителя республиканской партии может существенно смягчить «зелёную» повестку.

