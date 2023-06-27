Бизнес ×
  • Chevrolet отказался от планов по выпуску базового Silverado EV дешевле 40 тысяч долларов

Chevrolet отказался от планов по выпуску базового Silverado EV дешевле 40 тысяч долларов

27.06.2023 168 0 0

Американский производитель пояснил, что «зелёный» пикап будет дороже в стартовой версии из-за экономического давления и проблем с цепочкой поставок.

В США активно развивается сегмент полностью электрических полноразмерных пикапов. Одним из первенцев стал GMC Hummer EV, который концерн General Motors запустил в серию в декабре 2021 года. На этом производитель решил не останавливаться, так что в январе 2022-го на выставке CES в Лас-Вегасе был представлен Chevrolet Silverado EV, который в теории адресовался менее «богатой» аудитории, чем у топового Хаммера.

На фото: Chevrolet Silverado EV Trail Boss

Изначально в Шевроле заявили, что ценник базовой версии массового электропикапа не превысит 40 тыс. долларов (эквивалентно примерно 3,4 млн рублей по текущему курсу). Однако теперь в компании заявляют о том, что не смогут предложить Silverado EV по указанной цене. Как сообщает Automotive News, в качестве причин увеличения цены стартового исполнения в Chevrolet назвали экономическое давление и проблемы с цепочкой поставок.

На фото: Chevrolet Silverado EV RST

Судя по официальному сайту марки, начальная стоимость «электрички» теперь составляет около 50 тыс. долларов (около 4,2 млн рублей). Стоит отметить, что подобная схема проводится не впервые: у других производителей были те же намерения и возникли те же проблемы. Так, нескольким покупателям удалось приобрести Ford F-150 Lightning менее, чем за 40 тыс. долларов, однако ценник практически сразу же подняли, сейчас базовую версию этого электропикапа можно купить минимум за 59,9 тыс. долларов.

Chevrolet опубликовал актуальный прайс-лист на несколько версий Silverado EV. Так, вариант 4WT с запасом хода в 724 км на одной зарядке (по циклу EPA) стоит от 79,8 тыс. долларов; исполнение 3WT с дальнобойностью в 563 км обойдётся минимум в 74,8 тыс. долларов. Кстати, эти версии доступны только владельцам автопарков. А ценник топового варианта, который могут позволить себе и частные покупатели – RST – составляет уже 106 895 долларов. Продажи такого автомобиля стартуют грядущей осенью, а базовая версия появится в 2024-м.

На фото: салон Chevrolet Silverado EV RST

Напомним, «зелёный» пикап Chevrolet Silverado EV уже «в базе» полноприводный. Так, у вариантов попроще установлена пара электродвигателей, их совокупная отдача равна 517 л.с., а максимальный крутящий момент – 834 Нм. У топовой версии силовая установка выдаёт 764 л.с. и 1064 Нм. Напомним, изначально мощность была ниже, но в компании модернизировали систему в октябре прошлого года (такая же «начинка» у родственного электрического пикапа GMC Sierra EV в исполнении Denali Edition 1).

На фото: Chevrolet Silverado EV WT

У всех версий Silverado EV есть вместительный передний багажник eTrunk и грузовая платформа длиной 1,8 метра. При этом для варианта RST предусмотрена функция Multi-Flex Midgate, речь идёт о перегородке между салоном и грузовым отсеком, которую при необходимости можно сложить, чтобы увеличить длину грузовой площадки до 2,7 метра. Ещё имеется Multi-Flex Tailgate – задний борт с откидной секцией и электроприводом.

Грузоподъёмность электропикапа составляет примерно 600 кг, допустимая масса буксируемого прицепа – 4,5 тонны, а с пакетом Max Tow грузовик сможет тянуть 9-тонный прицеп. В список опций также вошли стеклянная крыша, 14-дюймовый проекционный дисплей, автопилот Super Cruise и система Power Base, включающая в в себя до 10 розеток для подключения электроприборов, а также функцию зарядки других электрокаров от Silverado EV.

пикап США авторынок электромобиль бизнес Chevrolet Chevrolet Silverado

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Популярные вопросы Как можно нарушить правила обгона и лишиться прав, даже выйдя на обгон по правилам Мы уже говорили о том, что обгон – один из самых опасных маневров на дороге, поскольку он связан с высокой скоростью и выездом на встречную полосу. И хотя ПДД формально защищают обгоняющего,... 1602 1 1 26.06.2023
Статьи / Интересно 5 причин покупать и не покупать Mitsubishi ASX I Mitsubishi ASX трудно назвать всенародным любимцем, но в своё время его продавали в приличных объёмах, и он занимал треть в общем количестве купленных в России компактных кроссоверов. Оно и... 3627 3 1 25.06.2023
Статьи / Интересно HKS, GReddy, 5Zigen и прочие из Need for Speed Underground: кто они и существуют ли сейчас Серия игр Need for Speed – ветеран автогоночных игр, ведь её первая часть вышла еще в 1994 году, то есть почти тридцать лет назад! Однако настоящим хитом, перезапустившим серию, стала версия... 3999 3 3 24.06.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Geely Monjaro: лучше, чем Volvo? В Китае этот полноразмерный кроссовер дебютировал еще два года назад под неблагозвучным для нашего уха именем Xingyue L и заводским индексом KX11. В России машину сертифицировали в 2022, и в... 16833 8 9 07.04.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Наппа, блокировки и танковый разворот: тест-драйв внедорожника Tank 300 Горная Хакасия, массив Сундуки. Крутой подъем и колея с глубокими промоинами, ведущая на вершину. Кажется, будет трудно – ведь в каждой такой промоине автомобиль попадает на диагональное выв... 10095 14 4 02.03.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Любовь по инструкции: тест-драйв ГАЗ Соболь NN Соболь NN ждали долго. Появилась ГАЗель NEXT – а Соболя NEXT нет. Вышла ГАЗель NN – а Соболя NN не видно. Вроде и отличий между ГАЗелью и Соболем не так уж много, можно было бы построить его... 8259 1 1431 03.03.2023
Change privacy settings