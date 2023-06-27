Chevrolet отказался от планов по выпуску базового Silverado EV дешевле 40 тысяч долларов

В США активно развивается сегмент полностью электрических полноразмерных пикапов. Одним из первенцев стал GMC Hummer EV, который концерн General Motors запустил в серию в декабре 2021 года. На этом производитель решил не останавливаться, так что в январе 2022-го на выставке CES в Лас-Вегасе был представлен Chevrolet Silverado EV, который в теории адресовался менее «богатой» аудитории, чем у топового Хаммера.

На фото: Chevrolet Silverado EV Trail Boss

Изначально в Шевроле заявили, что ценник базовой версии массового электропикапа не превысит 40 тыс. долларов (эквивалентно примерно 3,4 млн рублей по текущему курсу). Однако теперь в компании заявляют о том, что не смогут предложить Silverado EV по указанной цене. Как сообщает Automotive News, в качестве причин увеличения цены стартового исполнения в Chevrolet назвали экономическое давление и проблемы с цепочкой поставок.



На фото: Chevrolet Silverado EV RST

Судя по официальному сайту марки, начальная стоимость «электрички» теперь составляет около 50 тыс. долларов (около 4,2 млн рублей). Стоит отметить, что подобная схема проводится не впервые: у других производителей были те же намерения и возникли те же проблемы. Так, нескольким покупателям удалось приобрести Ford F-150 Lightning менее, чем за 40 тыс. долларов, однако ценник практически сразу же подняли, сейчас базовую версию этого электропикапа можно купить минимум за 59,9 тыс. долларов.



Chevrolet опубликовал актуальный прайс-лист на несколько версий Silverado EV. Так, вариант 4WT с запасом хода в 724 км на одной зарядке (по циклу EPA) стоит от 79,8 тыс. долларов; исполнение 3WT с дальнобойностью в 563 км обойдётся минимум в 74,8 тыс. долларов. Кстати, эти версии доступны только владельцам автопарков. А ценник топового варианта, который могут позволить себе и частные покупатели – RST – составляет уже 106 895 долларов. Продажи такого автомобиля стартуют грядущей осенью, а базовая версия появится в 2024-м.



На фото: салон Chevrolet Silverado EV RST

Напомним, «зелёный» пикап Chevrolet Silverado EV уже «в базе» полноприводный. Так, у вариантов попроще установлена пара электродвигателей, их совокупная отдача равна 517 л.с., а максимальный крутящий момент – 834 Нм. У топовой версии силовая установка выдаёт 764 л.с. и 1064 Нм. Напомним, изначально мощность была ниже, но в компании модернизировали систему в октябре прошлого года (такая же «начинка» у родственного электрического пикапа GMC Sierra EV в исполнении Denali Edition 1).



На фото: Chevrolet Silverado EV WT

У всех версий Silverado EV есть вместительный передний багажник eTrunk и грузовая платформа длиной 1,8 метра. При этом для варианта RST предусмотрена функция Multi-Flex Midgate, речь идёт о перегородке между салоном и грузовым отсеком, которую при необходимости можно сложить, чтобы увеличить длину грузовой площадки до 2,7 метра. Ещё имеется Multi-Flex Tailgate – задний борт с откидной секцией и электроприводом.



Грузоподъёмность электропикапа составляет примерно 600 кг, допустимая масса буксируемого прицепа – 4,5 тонны, а с пакетом Max Tow грузовик сможет тянуть 9-тонный прицеп. В список опций также вошли стеклянная крыша, 14-дюймовый проекционный дисплей, автопилот Super Cruise и система Power Base, включающая в в себя до 10 розеток для подключения электроприборов, а также функцию зарядки других электрокаров от Silverado EV.

