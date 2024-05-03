Электрический кроссовер Cadillac Optiq выходит на рынок: дешевле иных «китайцев»!

Премьера Cadillac Optiq состоялась на прошлой неделе в рамках Пекинского автосалона, там же был дан старт продаж. На данный момент Optiq предлагается в одномоторной переднеприводной и двухмоторной полноприводной версиях, обе имеют довольно скромную по меркам премиум-сегмента мощность.

В электронной базе китайского Минпрома Cadillac Optiq всплыл ещё в июле прошлого года, официальный анонс от GM последовал в ноябре и только в минувшем апреле машину показали широкой публике в Пекине. С чем связан такой долгий запуск, не очень понятно, ведь в техническом плане Cadillac Optiq полностью идентичен кроссоверу Buick Electra E5, который производится на заводе SAIC-GM в Ухане с начала прошлого года, здесь же прописался и Optiq.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Optiq стал четвёртой моделью в семействе электрических Кадиллаков на платформе Ultium, в котором уже есть большой 5-местный кроссовер Lyriq, роскошный лифтбек Celestiq и флагманский трёхрядный кроссовер Escalade IQ. Optiq позиционируется как компактный кроссовер, хотя по ключевым размерам он вполне тянет на среднеразмерный: габаритная длина — 4822 мм, ширина — 1912 мм, высота — 1644 мм, колёсная база — 2954 мм. Передняя подвеска — типа McPherson, задняя — независимая многорычажная, в стандартное оснащение входят адаптивные амортизаторы.



1 / 8 2 / 8 3 / 8 4 / 8 5 / 8 6 / 8 7 / 8 8 / 8

Салон Optiq щеголяет панорамным 33-дюймовый табло, в котором объединены приборный и мультимедийный экраны, но в целом по китайским мерка он выглядит уже старомодно — слишком много здесь мелких кнопок. В базовую комплектацию входят 1000-ватнная аудиосистема AKG и панорамная стеклянная крыша. Объём багажника — 441 л, со сложенными спинками заднего дивана — 1362 л.



1 / 3 2 / 3 3 / 3

Базовый одномоторный переднеприводный Optiq стоит в Китае от 239 700 юаней (3,04 млн рублей в переводе по текущему курсу), его электромотор выдаёт 180 кВт (245 л.с.) и 330 Нм, ёмкость батареи — 68,4 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 536 км по циклу CLTC. До 100 км/ч одномоторный кроссовер со снаряженной массой 2130 кг разгоняется за 7 с, максимальная скорость — 180 км/ч.



1 / 2 2 / 2

Двухмоторный полноприводный Optiq стоит от 269 700 юаней (3,42 млн рублей), максимальная совокупная отдача его силовой установки — 211 кВт (287 л.с.) и 465 Нм, ёмкость батареи — 79,7 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 600 км. Снаряженная масса двухмоторного кроссовера — 2300 кг, первую «сотню» он набирает за 5,97 с, максимальная скорость — 180 км/ч.



1 / 3 2 / 3 3 / 3

С учётом премиального статуса марки Cadillac кроссовер Optiq имеет довольно привлекательные цены, но он менее мощный, чем основные китайские конкуренты — например, кроссовер Nio EC6 с 490-сильной двухмоторной силовой установкой, но за Nio EC6 нужно выложить минимум 358 000 юаней (4,54 млн рублей).



До конца года Cadillac Optiq должен добраться до исторической родины, то есть до США. Пятой электрической моделью Cadillac станет большой трёхрядный кроссовер Vistiq, его премьера ожидается также в этом году.

