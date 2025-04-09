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Cadillac расстанется с кроссовером XT6 до конца года, наследника не будет

09.04.2025 425 1 1

Лакшери-марка Cadillac, принадлежащая корпорации General Motors, продолжает резать «углеводородную» линейку: вслед за младшим кроссовером XT4 к отставке готовится трёхрядный XT6 — его снимут с производства в этом году, кроссовер XT5 продержится в строю до конца 2026 года.

General Motors нацелила марку Cadillac на лидерство в люксовом электромобильном сегменте, в связи с чем безжалостно расстаётся с «углеводородными» моделями. Ранее в этом году в США завершилось производство компактного кроссовера Cadillac XT4, а ближе к концу года, как сообщает Reuters, на заводе в Спринг-Хилл (штат Теннесси) прекратится выпуск среднеразмерного трёхрядного кроссовера XT6.

Cadillac XT6 дебютировал в 2019 году, до начала известных геополитических событий он продавался в том числе в России, по нашим меркам XT6 вполне можно назвать большим кроссовером (габаритная длина — 5042 мм, колёсная база — 2863 мм). В основе Cadillac XT6 лежит модульная платформа C1XX, уходящая корнями в начало 2000-х, к электрификации она не приспособлена. В США Cadillac XT6 предлагается с двумя бензиновыми двигателями на выбор, оба сочетаются как с передним, так и с полным приводом. Младший 2,0-литровый турбомотор выдаёт 238 л.с. и 350 Нм, старший 3,6-литровый атмосферный V6 — 314 л.с. и 367 Нм, коробка передач — только 9-ступенчатый гидромеханический «автомат». Цены начинаются от 50 190 долларов.

Cadillac XT6 производится не только в США, но и в Китае на заводе SAIC-GM в Шанхае, причём местный XT6 недавно пережил небольшое обновление, после чего на него даже немного подрос спрос, но в целом марка Cadillac вместе с Buick и Chevrolet сейчас стремительно сдаёт позиции в Китае. GM хочет реструктуризировать свой убыточный бизнес в Китае, но как конкретно, пока непонятно. Неопределённости добавила и развязанная Дональдом Трампом торговая война между США и Китаем, так что будущее Cadillac в Китае пока туманно. В любом случае ясно, что времена, когда Китай был главным рынком для Cadillac, прошли и уже вряд ли вернутся, сейчас главный рынок — это США.

На исторической родине Cadillac XT6 пользуется небольшим, но стабильным спросом, колеблющимся вокруг отметки 20 000 машин в год. В прошлом году продажи Cadillac XT6 в США составили 20 225 шт. (+5,8% по сравнению с продажами в 2023 году), а за первые три месяца текущего года реализовано 4778 шт. (+3,7% по сравнению с АППГ). Вероятно, при таких тиражах большой прибыли XT6 не приносит, поэтому руководство GM решило с ним расстаться. Прямого наследника у Cadillac XT6 не будет, но в теории его покупатели могут пересесть на полностью электрический трёхрядный кроссовер Cadillac Vistiq.

Родственный кроссовер Cadillac XT5, в основе которого также лежит платформа C1XX, по данным Reuters, будет выпускаться в Спринг-Хилл до конца 2026 года. Будет ли у него преемник, пока непонятно. В Китае в прошлом году дебютировал Cadillac XT5 второго поколения на платформе VSS-S — в теории аналогичная модель может появиться в США, но в свете курса марки на высокомаржинальные модели мы бы оценили вероятность такого появления как невысокую.

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1 комментарий
09.04.2025 23:03
Кирилл

Не понятно зачем они снимают с производства то что пользуются стабильным спросом, электро кроссоверы то будут хуже продаваться, кстати и новый XT5 так же построен на платформе C1XX, ничего там нового нет

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