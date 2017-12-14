Заказы на Mazda CX-8 в Стране восходящего солнца начали принимать 14 сентября 2017 года. Как сообщили в компании, на данный момент кроссовер собрал более 7 300 заявок, при этом Мазда планировала продавать по 1 200 таких автомобилей ежемесячно. По данным производителя, наибольшим спросом пользуется средняя комплектация ProActive – на нее приходится 51% от общего количества заказов. На втором месте – топовая версия L Package (43%).

Напомним, Mazda CX-8 создан специально для японского рынка, кроссовер построен на той же платформе, что и CX-9 последнего поколения (не представлен в Японии). Новинка оснащается дизелем SkyActive-D 2.2 мощностью 190 л.с., который работает в паре с шестидиапазонным «автоматом». Привод – передний или полный.

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Вседорожник доступен в шести- или семиместной версиях. В список оборудования CX-8 могут входить: адаптивные светодиодные фары, 17- или 19-дюймовые диски, кожаный салон, мультимедийный комплекс с сенсорным экраном, проекционный дисплей, системы кругового видеообзора, распознавания дорожных знаков, автоматического экстренного торможения, предупреждения о выходе из занимаемой полосы, мониторинга «слепых» зон.

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Кроме того, уже в «базе» у кросса имеется система G-Vectoring Control (GVC), которая перераспределяет подаваемый на ведущие передние колеса крутящий момент в разных фазах движения.

Цена Mazda CX-8 начинается с отметки в 3 196 800 йен, что эквивалентно примерно 1 668 000 рублей по актуальному курсу.

Ранее сообщалось о том, что Mazda может разработать новый кроссовер для американского рынка.