Под отзыв попал 261 кроссовер Peugeot 3008. В сервисной акции участвуют машины, реализованные в России в период с октября 2016-го по август 2017 года. «Причиной отзыва автомобилей стало возможное неправильное расположение топливных трубок рядом с аэродинамическим экраном, которое может приводить к трению трубок об экран и их повреждению», — сообщили в Росстандарте.

Дилеры Peugeot уведомят владельцев попавших под отзыв «паркетников» о необходимости предоставить автомобиль в сервисный центр. На машинах проверят состояние топливных трубок, при необходимости будет установлена дополнительная защитная оплетка или произведена замена. Все работы проведут бесплатно.

Также владельцы Peugeot 3008 могут сами проверить, участвует ли из авто в сервисной кампании. Для этого необходимо сверить VIN-код машины с перечнем, который опубликован на сайте Росстандарта.

Накануне об отзыве в РФ объявила Audi. Из-за возможных проблем с дополнительным нагревательным элементом климатической установки на сервис отправят 1 880 автомобилей A4, A5 и Q5, проданных с 2011 по 2016 годы.