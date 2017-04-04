Чешский производитель подготовил целый ряд специальных предложений для покупателей, которые будут действовать до конца текущего месяца.

04 Апр Купить Skoda в апреле можно с выгодой до 267 000 рублей

При покупке модели Skoda Rapid 2016 или 2017 модельного года за наличные клиент может получить выгоду в максимальном размере 131 000 рублей. Те, чей выбор пал на кроссовер Yeti 2016/2017 года выпуска, получат скидку в размере до 267 000 рублей, а на Superb 2016 года выпуска до 225 000 рублей.

На апрель продлена программа льготного кредитования. Если клиент при покупке модели Rapid, Octavia или Yeti (2015, 2016 или 2017 года выпуска) по цене до 1 150 000 рублей делает первоначальный взнос от 20%, ему предлагается выгодная ставка от 6,9%.

Кредит Simply Clever с остаточным платежом и гарантированным обратным выкупом на модели Octavia, Yeti и Superb тоже доступен по спецусловиям. Флагманский Superb можно приобрести по кредитной ставке от 9,9% при размере первоначального взноса 30%, тогда как на две другие модели кредитная ставка составляет от 12%.

Кроме того, до конца этого месяца можно воспользоваться выгодными условиями программы утилизации/трейд-ин и DasWeltAuto. Если клиент при покупке Rapid, Octavia или моноприводного Yeti сдаст свой автомобиль по программе трейд-ин/утилизации, он получит скидку до 40 000/50 000 рублей (в зависимости от программы и сдаваемого автомобиля), тогда как выгода при покупке полноприводного Yeti достигнет до 75 000/90 000 рублей.

В рамках старта продаж новой Skoda Octavia производитель подготовил программу лояльности для покупателей, которая позволяет получить дополнительную выгоду, или приятный бонус.