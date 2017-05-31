В пресс-центре компании «АВТОВАЗ» отметили, что новые опции для Lada Kalina и Granta обеспечат новый уровень комфорта и безопасности водителя и пассажиров. По итогам продаж в первой трети 2017 года обе модели входят в рейтинг наиболее востребованных автомобилей в стране: Калина занимает 23 строчку, Гранта – вторую.

1 / 2 На фото: Lada Kalina 2 / 2 На фото: Lada Kalina

У хэтчбеков, универсалов Kalina и версий Cross появилось несколько новых опций. Так, наиболее доступная комплектация Standard получила кнопку отпирания багажника из салона. Версия Comfort теперь имеет функцию задержки выключения света фар на парковке и обогрев наружных зеркал в дополнение к электрорегулировке.

Для «люксовых» Калин с пакетом Navi стала доступна система экстренного оповещения в чрезвычайных ситуациях. Напомним, устройства «ЭРА-Глонасс» сейчас есть на седанах Lada Vesta и высоких хэтчбеках Xray (во всех комплектациях).

Базовые версии седанов и лифтбеков Granta также получили кнопку отпирания багажника из салона, обогреваемые наружные зеркала комплектации Comfort стали оснащены электроприводом. У исполнения Luxe теперь более удобная панель приборов с электронным управлением климат-контролем (эта функция раньше была доступна только для семейства Kalina).

1 / 2 На фото: Lada Granta 2 / 2 На фото: Lada Granta

Для топовых версий Lada Granta стал доступен восьмиклапанный двигатель объёмом 1,6 литра мощностью 87 л. с. Цена таких автомобилей на 16 000 рублей меньше, по сравнению с теми, у которых под капотом 106-сильные моторы. В компании отметили, что из-за меньшей отдачи, уменьшается и размер транспортного налога для автовладельцев.

Все Гранты и Калины с аудио- или мультимедийной системой обзавелись функцией автоматического отключения при выключении зажигания. Помимо этого у обновлённых автомобилей теперь бесцветные рассеиватели указателей поворота.

В компании отметили, что на сегодняшний день дилеры Lada реализовали уже более 520 000 автомобилей Granta и примерно 160 000 Kalina второго поколения. Не так давно стало известно о том, что спортивные Лады попадут под отзыв: причиной для старта кампании стало перетирание топливной/паровой трубки тросом сцепления.