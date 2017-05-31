В пресс-центре компании «АВТОВАЗ» отметили, что новые опции для Lada Kalina и Granta обеспечат новый уровень комфорта и безопасности водителя и пассажиров. По итогам продаж в первой трети 2017 года обе модели входят в рейтинг наиболее востребованных автомобилей в стране: Калина занимает 23 строчку, Гранта – вторую.
У хэтчбеков, универсалов Kalina и версий Cross появилось несколько новых опций. Так, наиболее доступная комплектация Standard получила кнопку отпирания багажника из салона. Версия Comfort теперь имеет функцию задержки выключения света фар на парковке и обогрев наружных зеркал в дополнение к электрорегулировке.
Для «люксовых» Калин с пакетом Navi стала доступна система экстренного оповещения в чрезвычайных ситуациях. Напомним, устройства «ЭРА-Глонасс» сейчас есть на седанах Lada Vesta и высоких хэтчбеках Xray (во всех комплектациях).
Базовые версии седанов и лифтбеков Granta также получили кнопку отпирания багажника из салона, обогреваемые наружные зеркала комплектации Comfort стали оснащены электроприводом. У исполнения Luxe теперь более удобная панель приборов с электронным управлением климат-контролем (эта функция раньше была доступна только для семейства Kalina).
Для топовых версий Lada Granta стал доступен восьмиклапанный двигатель объёмом 1,6 литра мощностью 87 л. с. Цена таких автомобилей на 16 000 рублей меньше, по сравнению с теми, у которых под капотом 106-сильные моторы. В компании отметили, что из-за меньшей отдачи, уменьшается и размер транспортного налога для автовладельцев.
Все Гранты и Калины с аудио- или мультимедийной системой обзавелись функцией автоматического отключения при выключении зажигания. Помимо этого у обновлённых автомобилей теперь бесцветные рассеиватели указателей поворота.
В компании отметили, что на сегодняшний день дилеры Lada реализовали уже более 520 000 автомобилей Granta и примерно 160 000 Kalina второго поколения. Не так давно стало известно о том, что спортивные Лады попадут под отзыв: причиной для старта кампании стало перетирание топливной/паровой трубки тросом сцепления.
На КалинаКросс ждут люди систему стабилизации. Навигацию. Автомат.