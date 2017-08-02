В период с января по июнь 2017 года россияне купили «легковушек» на сумму 890 миллиардов рублей.

02 Авг Lada на третьем месте по размеру выручки за первое полугодие

Такие результаты были получены по результатам исследования рынка новых легковых автомобилей, проведенного аналитическим агентством «Автостат», а также подсчете выручки от их продажи за первое полугодие 2017-го. Эта цифра превышает прошлогодний показатель на 10%.

Наибольшую выручку на российском рынке получила японская компания Toyota, которая смогла реализовать новых легковых автомобилей почти на 100 миллиардов рублей, что меньше чем в 2016 году на 1%. Второе место за Kia – порядка 93 миллиардов рублей и 37% роста. Замыкает тройку Lada, которой удалось нарастить продажи на 20% — до 75 миллиардов рублей.

На четвертой строчке разместилась Hyundai с 73 миллиардами рублей (+20%). Mercedes-Benz, выручка которого упала на 8%, скатился на пятое место, заработав 72 миллиарда рублей. Остальные марки, представленные на российском рынке, заработали в первой половине 2017 года менее 70 миллиардов рублей.

Ранее была выявлена средневзвешенная цена нового легкового автомобиля и средняя сумма автокредита на российском рынке.