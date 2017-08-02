Lada на третьем месте по размеру выручки за первое полугодие

Такие результаты были получены по результатам исследования рынка новых легковых автомобилей, проведенного аналитическим агентством «Автостат», а также подсчете выручки от их продажи за первое полугодие 2017-го. Эта цифра превышает прошлогодний показатель на 10%.
Наибольшую выручку на российском рынке получила японская компания Toyota, которая смогла реализовать новых легковых автомобилей почти на 100 миллиардов рублей, что меньше чем в 2016 году на 1%. Второе место за Kia – порядка 93 миллиардов рублей и 37% роста. Замыкает тройку Lada, которой удалось нарастить продажи на 20% — до 75 миллиардов рублей.
На четвертой строчке разместилась Hyundai с 73 миллиардами рублей (+20%). Mercedes-Benz, выручка которого упала на 8%, скатился на пятое место, заработав 72 миллиарда рублей. Остальные марки, представленные на российском рынке, заработали в первой половине 2017 года менее 70 миллиардов рублей.
Ранее была выявлена средневзвешенная цена нового легкового автомобиля и средняя сумма автокредита на российском рынке.
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