Lexus LC F: первые подробности

Будущая новинка Lexus будет конкурировать на рынке с немецкими «заряженными» купе - Mercedes-AMG S 63 Coupe и BMW M8.

«Заряженная» версия купе Lexus LC получит четырехлитровую битурбированную «восьмерку», развивающую мощность 630 л.с. В конструкции автомобиля будут использоваться элементы из армированного пластиком карбона, благодаря чему масса автомобиля будет снижена на 7% — приблизительно до 1 778 кг. Такой информацией поделился ресурс Lawrence Motorcycle X Car, ссылаясь на собственный источник в компании.

Двигатель Lexus LC F сконструирован из двух четырехцилиндровых моторов от кросса NX 200t, соединенных под углом 90 градусов. Двигатель будет работать в комплекте с 10-диапазонной автоматической коробкой передач.

«Горячий» вариант купе LC поступит в продажу в 2019 году. Сборка такой модели будет осуществляться на одной линии со стандартным LC. Предполагаемая цена будущей новинки составит 20 миллионов йен (около 10 404 000 рублей по текущему курсу). Модель LC 500 продается на японском рынке за 13 миллионов йен (приблизительно 6 763 000 рублей).

Ранее портал «Колеса.ру» рассказывал про эксклюзивное купе Lexus LC Black Panther, построенное для одноименного супергероя комикса Marvel.