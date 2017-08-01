Lexus начал принимать заказы на новую версию LX 570

Стоимость новой версии Lexus LX 570 Superior составит 7 007 000 рублей или 7 026 000 рублей за автомобиль с черной обивкой потолка. Новинка базируется на комплектации Luxury 21+ и получила ряд отличий в оформлении экстерьера и интерьера: особый дизайн радиаторной решетки, накладки на бамперы, черные накладки на корпуса внешних зеркал, двухцветные 21-дюймовые колеса и шильдики с названием версии.
В салоне версии Superior появились алюминиевые накладки на педалях. Кроме того, поездки стали более комфортными за счет нового демпфера вибраций кузова. Покупателям доступны различные варианты отделки интерьера, в том числе со вставками из дерева шимамоку или «матовый орех».
С августа для модели Lexus LX 450d доступны светодиодные фонари заднего хода, встроенная в солнцезащитные козырьки светодиодная подсветка и ионизатор воздуха в салоне nano-e. Кроме того, внедорожник оснащается полированными 18-дюймовыми колесами с новым дизайном. В цветовой гамме оттенок «Белый перламутровый» заменен на обновленный цвет «Искрящийся белый специальный металлик».
В версии Lexus LX 450d Executive на замену светодиодным указателям поворота пришли «динамические» блоки с последовательным включением светодиодов. В комплектацию Executive 2 теперь входит премиальная аудиосистема Mark Levinson (CD/MP3/WMA/DVD) и 19 динамиками.
Ранее портал «Колеса.ру» сообщал о старте продаж на российском рынке модели Lexus LC 500. Купить флагманское купе можно с 13 июля 2017 года.
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