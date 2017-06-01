Автомобили премиального японского бренда в России можно купить со скидками до 30 июня 2017 года. Так, специальная цена городского кроссовера Lexus NX стартует с отметки 2 157 000 рублей (раньше его ценник составлял 2 256 000 рублей). Покупатели, пришедшие за турбированным NX 200t, могут получить дополнительную выгоду в размере 100 000 рублей по программе Lexus Trade-in.

Акционный ценник Lexus RX начинается с 2 775 000 рублей (ранее он составлял 2 873 000 рублей). Для покупателей внедорожника Lexus GX или флагмана LX размер дополнительной выгоды, предоставляемой по схеме обмена старого автомобиля на новый с доплатой, может достигать 200 000 рублей.

Такая же скидка – 200 000 рублей – предлагается клиентам, пришедшим за бизнес-седанами Lexus ES (при условии использования программы Trade-in). Также в июне покупателям ES предлагаются выгодные условия кредитования: ежемесячный платёж от 9 300 рублей при условии первого взноса в размере 50% от стоимости автомобиля (кредитная ставка – 9,9% годовых).

В конце прошлого месяца стало известно о том, когда до России доберётся новая модель Lexus. Роскошное купе LC обещает появиться на нашем рынке в июле 2017 года. Известно, что в РФ новинка будет доступна только в самой мощной версии – LC 500 – и лишь в топовой комплектации Sport+.