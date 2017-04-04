С 1 по 30 апреля 2017 года в дилерских центрах Lexus действуют спецпредложения при покупке всех кроссоверов и внедорожников, а также седана ES.

До конца текущего месяца российские клиенты смогут сэкономить 200 000 рублей, приобретая «паркетник» Lexus NX и «четырехдверку» Lexus ES по программе Trade-in. Данное предложение действует на все комплектации указанных моделей.

Выгода при покупке внедорожника Lexus LX по схеме Трейд-ин в любой из представленных в РФ версий составит уже 300 000 рублей. Кроме того, в апреле действует специальная цена на всепроходец Lexus GX 460 – от 3 896 000 рублей.

Российский офис Lexus также объявил о старте новой программы «Позволить себе больше, чем кажется». Она ориентирована на тех, кто в апреле рассматривает приобретение Lexus RX 200t в комплектациях Luxury или F Sport Luxury. Таким клиентам предлагается стать обладателями кроссовера Lexus RX 350 AWD с двигателем V6 в комплектациях F Sport Luxury или Exclusive в кредит «на особо привлекательных условиях».

«Для приобретения RX 350 AWD с привлечением заемных средств в АО «Тойота Банк» Lexus предлагает в рамках данной программы условия, равные предлагающимся при приобретении RX 200t AWD – при таком же первоначальном взносе и сроке кредитования, такой же размер ежемесячного платежа и страховой премии», — говорится в сообщении пресс-службы марки.

Подробности обо всех специальных предложениях Lexus можно узнать у дилеров бренда.

Напомним, в 2016 году японский премиум-бренд установил рекорд по объему продаж в России