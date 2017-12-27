После старта продаж Lifan Myway в РФ за этой моделью образовалась очередь. Об этом в интервью порталу «Колёса.ру» рассказал исполнительный директор Lifan Motors Rus Ван Сяолун.

«Кроссовер Myway вернул нас в те времена, когда мы только начинали работу в России: за этой моделью образовалась настоящая очередь. Оказалось, что мощности по производству не успевают удовлетворять запросы рынка. Продажи Myway стартовали в октябре, и сразу порядка 100 машин обрели своих владельцев. В прошлом месяце мы вышли на уровень в 300 реализованных автомобилей, и я думаю, показатели продолжат расти. Мой прогноз на декабрь – 400 проданных Myway. Главная особенность модели – у нее нет прямых конкурентов», — сообщил представитель Lifan.

Семиместный кросс доступен в нашей стране с бензиновым мотором 1.8 мощностью 125 л.с., который работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач. Привод – только задний.

На данный момент Lifan Myway представлен в единственной комплектации, в нее входят: кожаный салон, ABS, EBD, ESP, фронтальные подушки безопасности, система бесключевого доступа и кнопка запуска двигателя, подогрев передних кресел, мультимедийная система с сенсорным экраном, задний парктроник. Сегодня цена модели составляет 829 900 рублей.

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Ранее стало известно о том, что в 2018 году компания Lifan намерена привезти в Россию новый кроссовер X70 и рестайлинговый кросс-хэтч X50.

Обо всех планах Lifan относительно российского рынка читайте в интервью «Колёса.ру» с представителем компании.