Porsche 911 GT3 Bergsport: спецверсия на «механике» для штурма альпийских серпантинов

Прохватить по альпийским дорогам на мощном заднеприводном спорткаре с МКП — мечта многих автолюбителей. Для её осуществления нужны крупная сумма денег, хорошие навыки вождения и натренированный вестибулярный аппарат. Подходящих автомобилей для такой поездки на рынке немало, но Porsche 911 GT3 Bergsport — определённо один из лучших.

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Спецверсия Bergsport разработана подразделением Porsche Exclusive Manufaktur на базе стандартного Porsche 911 GT3 с пакетом Touring (без выступающих аэродинамических элементов), её можно будет купить только в странах, на территории которых находится значительная часть альпийских гор, — в Австрии, Франции, Италии и Швейцарии. Тираж — всего 100 экземпляров.

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Для Porsche 911 GT3 Bergsport разработан эксклюзивный зелёный цвет кузова Valleygreenmetallic, буквально впитавший в себя палитру альпийских ландшафтов: в нём есть оттенки серого и коричневого, а металлические частички сверкают на солнце, словно снег на горных склонах. Облегчённые кованые колёса окрашены в матовый белый цвет White Gold and Ceramica, а тормозные суппорты — в оранжевый, напоминающий альпийское сияние при закате солнца.

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Интерьер Porsche 911 GT3 Bergsport оформлен в тех же тонах, что и экстерьер. Двойная зигзагообразная чёрно-белая прострочка напоминает о заснеженных горных хребтах. Также для версии Bergsport разработана собственная эмблема, выполненная в виде теснения на центральном подлокотнике. Качественное музыкальное сопровождение в поездке обеспечит мощная аудиосистема Bose с объёмным звучанием.

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Силовая установка стандартная: 4,0-литровая атмосферная оппозитная «шестёрка» выдаёт 510 л.с. и 450 Нм. Коробка передач — 6-ступенчатая МКП, ведущие колёса — задние. Разгон до 100 км/ч занимает 3,9 с, максимальная скорость — 313 км/ч. В оснащение версии Bergsport входит топливный бак увеличенного объёма (90 л) и система подъёма передка автомобиля для преодоления крупных дорожных неровностей.

Живая премьера Porsche 911 GT3 Bergsport состоится 3 сентября на гонке по подъёму на холм Arosa ClassicCar в Швейцарии. Управлять новинкой будет опытный пилот Йорг Бергмайстер, сумевший в прошлом году установить за рулём Porsche 911 GT3 рекорд Нюрбургринга среди машин с МКП.

Цена Porsche 911 GT3 Bergsport не объявлена, но она точно будет выше, чем у стандартного Porsche 911 GT3 с пакетом Touring, который сейчас стоит от 211 200 евро. Те, у кого нет денег на такую машину, могут утешиться сувенирной продукцией в стиле версии Bergsport (одежда, термокружки, брелки, значки и проч.). Также будут выпущены коллекционные модели Porsche 911 GT3 Bergsport в масштабе 1:43 и 1:18.