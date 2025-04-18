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  • Porsche 911 GT3 стал самым быстрым спорткаром с МКП на Нюрбургринге

Porsche 911 GT3 стал самым быстрым спорткаром с МКП на Нюрбургринге

18.04.2025 79 0 0

Компания Porsche доказала, что «механика» по-прежнему эффективна: недавно обновлённый Porsche 911 GT3 с МКП под управлением опытного немецкого гонщика Йорга Бергмайстера проехал Северную петлю Нюрбургринга за 6 мин 56,294 с.

На счету Porsche больше всего рекордов Нюрбургринга, на днях к ним добавился ещё один — самый быстрый спорткар с МКП. Предыдущий рекорд в этой неофициальной категории принадлежит «американцу» Dodge Viper ACR, он был установлен в 2017 году на неполной длине круга (20,6 км вместо нынешних 20,832 км, так как до 2019 года владельцы автодрома требовали сбрасывать скорость на участке Т13, где расположена прямая старт-финиш) и составляет 7 мин 01,300 с, а на полном круге получилось бы примерно 7 мин 05,800 с.

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Porsche 911 GT3 поколения 992.2 с 49-летним Йоргом Бергмайстером за рулём установил новый рекорд 8 апреля этого года в близких к идеальным погодных условиях: воздух на трассе прогрелся до 12 °C, асфальт — до 27 °C. Автомобиль был оснащён заводским пакетом Weissach с рядом деталей из углепластика и стоковыми дорожными шинами Michelin Pilot Sport Cup 2 R размерности 255/35 R 20 спереди и 315/30 R 21 сзади.

Итоговое время — 6 мин 56,294 с — превосходит не только рекорд Dodge Viper ACR, но и лучшее время на Нордшляйфе Porsche 911 GT3 предыдущего поколения — 6 мин 59,93 с, причём это было купе с «роботом» PDK. Также позади остался новейший 826-сильный Ford Mustang GTD с «роботом» Tremec, проехавший в прошлом году Северную петлю Нюрбургринга за 6 мин 57,685 с, но Ford обещает улучшить это время.

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Напомним, что актуальный Porsche 911 GT3 поколения 992.2 был представлен в октябре прошлого года, его 4,0-литровый 6-цилиндровый атмосферный «оппозитник» пришлось слегка придушить в угоду экологическим нормам, максимальная отдача теперь составляет 510 л.с. и 450 Нм (прежде было 510 л.с. и 470 Нм), максимальная скорость у версии на «механике» снизилась с 320 до 313 км/ч, время разгона до 100 км/ч прежнее — 3,9 с. Сейчас Porsche 911 GT3 стоит в Германии от 209 000 евро, вместо 6-ступенчатой МКП для него можно выбрать 7-ступенчатый «робот» PDK, привод в любом случае только задний.

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В гамме немецкой компании есть ещё более экстремальный Porsche 911 GT3 RS c 525-сильным атмосферным мотором и активной аэродинамикой, но такой спорткар предлагается только с коробкой PDK, его время круга на Нордшляйфе — 6 мин 49,328 с. Абсолютный рекорд Северной петли Нюрбургринга в классе дорожных спорткаров принадлежит наддувному Porsche 991 GT2 RS Manthey Performance Kit — 6 мин 43,300 с.

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