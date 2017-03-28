На китайский рынок выходят флагманский вседорожник X80 и похожий на Ford S-Max минивэн Xuanlang.

Новый кроссовер Lifan внешне напоминает дореформенный Toyota Highlander. Длина «восьмидесятого» равна 4 820 мм, ширина – 1 934 мм, высота – 1 760 мм, а размер колесной базы составляет 2 790 мм. Модель предлагается в семиместной версии с посадочной формулой 2+3+2.

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Китайцам Lifan X80 доступен с бензиновым турбодвижком 2.0 мощностью 192 л.с., который сочетается с шестиступенчатыми «механикой» и «автоматом». Привод – пока только передний. В «базе» имеются две подушки безопасности, ABS, EBD, парктроник, кондиционер.

Для топовой комплектации предусмотрены боковые «эйрбэги», шторки безопасности, системы помощи при подъеме/спуске, люк с электроприводом, обогрев зеркал, мультимедиа-система, подогрев передних кресел, система кругового видеообзора.

Цена флагманского кроссовера лежит в диапазоне от 109 900 до 149 900 юаней, что эквивалентно примерно 911 000 – 1 243 000 рублей по актуальному курсу.

Компания Lifan также запустила в продажу минивэн Xuanlang с дизайном как у Ford S-Max. Габариты этого «китайца»: 4 720 /1 840/1 665 мм, колесная база – 2 780 мм. Новинку можно купить в шести- или семиместной модификациях.

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Для MPV доступны три бензиновых мотора: «атмосферники» 1.8 и 2.0 с отдачей в 133 и 141 л.с. соответственно и турбированный двигатель 1.5, выдающий 141 л.с. Все три агрегата сочетаются с пятиступенчатой «механикой». Для мотора 2.0 еще предлагается вариатор, а для турбодвижка – 8АКП. Минивэн стоит от 69 800 до 106 800 юаней (около 579 000 – 886 000 рублей).

На данный момент неизвестно, появятся ли X80 и Xuanlang за пределами Китая. Напомним, в России ближайшими премьерами Lifan станут седан с индексом 820 и кроссовер Myway. «Четырехдверка» доберется до нашего рынка ориентировочно в мае, а «паркетник» — летом текущего года.