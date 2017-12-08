Сборку пятидверной Гранты перенесут из Ижевска в начале следующего года.

АВТОВАЗ планирует приступить к выпуску лифтбека Lada Granta в Тольятти в феврале 2018-го, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя профсоюза российского автогиганта Сергея Зайцева. Напомним, на данный момент «пятидверки» производит завод Lada Ижевск (бывший ИжАвто).

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«На новогодних каникулах будут проводиться ремонтные работы. Кроме того, мы еще будем осуществлять перенос из Ижевска в Тольятти производство лифтбека Lada Granta. Выпуск лифтбека в Тольятти планируется начать с февраля, точная дата пока неизвестна»,- цитирует ТАСС Зайцева.

Ожидается, что перенос производства лифтбека позволит освободить мощности предприятии Lada Ижевск для увеличения объема выпуска седанов и универсалов Lada Vesta.

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Пятидверная Гранта оснащается теми же моторами, что и «четырехдверка»: бензиновыми двигателями 1.6 мощностью 87, 98 или 106 л.с. Трансмиссии – «механика», «автомат» или «робот» АМТ. Цена лифтбека сегодня стартует с отметки в 414 900 рублей (без учета спецпредложений).

Ранее стало известно о том, что в декабре АВТОВАЗ введет дни простоя.