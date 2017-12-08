АВТОВАЗ планирует приступить к выпуску лифтбека Lada Granta в Тольятти в феврале 2018-го, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя профсоюза российского автогиганта Сергея Зайцева. Напомним, на данный момент «пятидверки» производит завод Lada Ижевск (бывший ИжАвто).
«На новогодних каникулах будут проводиться ремонтные работы. Кроме того, мы еще будем осуществлять перенос из Ижевска в Тольятти производство лифтбека Lada Granta. Выпуск лифтбека в Тольятти планируется начать с февраля, точная дата пока неизвестна»,- цитирует ТАСС Зайцева.
Ожидается, что перенос производства лифтбека позволит освободить мощности предприятии Lada Ижевск для увеличения объема выпуска седанов и универсалов Lada Vesta.
Пятидверная Гранта оснащается теми же моторами, что и «четырехдверка»: бензиновыми двигателями 1.6 мощностью 87, 98 или 106 л.с. Трансмиссии – «механика», «автомат» или «робот» АМТ. Цена лифтбека сегодня стартует с отметки в 414 900 рублей (без учета спецпредложений).
Ранее стало известно о том, что в декабре АВТОВАЗ введет дни простоя.
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