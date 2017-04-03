Свежие фото созданной на базе хэтча Swift «четырехдверки» оказались в распоряжении издания GaadiWaadi. Дизайн передней части седана немного отличается от хэтча – у модели Maruti Suzuki иные бампер и радиаторная решетка, другое оформление противотуманок. В экстерьере предназначенной для Индии новинки также используется больше хрома. Кроме того, у четырехдверного Swift иной интерьер.

По неофициальным данным, длина седана составляет 3 995 мм, ширина – 1 745 мм, высота – 1 510 мм, размер колесной базы – 2 520 мм. Габариты японского хэтчбека Suzuki Swift нового поколения: 3 840/1 695/1 500 мм, колесная база – 2 450 мм.

Ожидается, что в Индии «четырехдверку» Swift Dzire следующей генерации будут продавать просто под именем Dzire. Моторы, скорее всего, останутся прежними. Так, седан предыдущего поколения в этой стране можно купить с бензиновым двигателем 1.2 и дизелем 1.3 мощностью 84 и 75 л.с. соответственно. Первый агрегат работает в паре с пятиступенчатой «механикой» или четырехдиапазонным «автоматом», второй комплектуется 5МКП или «роботом».

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В список оборудования базовой версии «индийца» войдут ABS и пара подушек безопасности, для топовых модификаций предложат мультимедийную систему с сенсорным экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, камеру заднего вида.

1 / 3 На фото: хэтчбек Suzuki Swift нового поколения 2 / 3 На фото: хэтчбек Suzuki Swift нового поколения 3 / 3 На фото: хэтчбек Suzuki Swift нового поколения

Как сообщалось ранее, производство Maruti Suzuki Dzire уже стартовало в Индии. На этот рынок седан выйдет в мае, тогда как хэтч доберется до местных дилеров лишь в следующем году. Одним из главных конкурентов Dzire станет субкомпактная «четырехдверка» Tata Tigor.