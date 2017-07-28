Maserati определилась со сроками появления гибридных моделей

Руководство концерна Fiat Chrysler Automobiles, в чью структуру входит итальянская марка Maserati, объявило о своих планах относительно электрификации модельного ряда.

В интервью порталу Automotive News глава FCA Серджио Маркионне рассказал, что полная электрификация модельного ряда Maserati начнётся с 2019 года, и уже к 2022 году порядка 50% всех автомобилей марки будут оснащены электрическими двигателями. Маркионне также добавил, что стимулом к электрификации стали скандалы с дизельными двигателями, захлестнувшие автомобильную индустрию в последние годы.

Что касается конкретно бензиновых моделей, то их электрификацию Маркионне оценил как «неизбежную». Более детальной информации по этому поводу нет, но ранее мировые автомобильные издания сообщали, что итальянцы работают над новой модульной платформой, на базе которой будут производиться будущие гибридные и электрические автомобили марки.

1 / 2 На фото: Maserati Levante. Вероятно, именно эта модель первой получит гибридную силовую установку 2 / 2 На фото: Maserati Levante. Вероятно, именно эта модель первой получит гибридную силовую установку

Вероятно, что первой гибридной моделью в ассортименте Maserati станет кросс Levante, который должен позаимствовать мотор у минивэна Chrysler Pacifica Hybrid. Благодаря этому двигателю минивэн может проехать 53 километра используя лишь электротягу.

Примечательно, что производство электрокаров приносит FCA лишь одни убытки, о чём портал Колёса.ру сообщал ранее со ссылкой на интервью Маркионне.