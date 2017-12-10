Mazda MX-5 получила апгрейд мощности

С момента появления на рынке спортивный родстер Mazda MX-5 обзавелся огромной армией фанатов, количество которых с каждым годом только растет. Как и любой другой автомобиль, MX-5 не лишен недостатков, в случае с этим автомобилем множество жалоб поступает на нехватку мощности. Специалисты BBR решили исправить эту оплошность.

В портфолио фирмы уже имеется инновационный турбоапгрейд для двухлитровых модификаций четвертого поколения MX-5, но сейчас тюнер поработал над новым апгрейдом для актуальной модели, который подходит к двигателю объемом 1,5 литра с минимальными техническими изменениями.

Турбонагнетатель BBR Stage 1 повышает пиковую мощность до 210 л.с. со стоковых 129 л.с., а крутящий момент вырос до 267 Нм, что на 116 Нм превышает показатель стокового двигателя. В комплект входит эксклюзивный турбонагнетатель TSX28-67R.

Турбопакет Mazda MX-5 ND Stage 1 уже доступен по цене от 4 395 фунтов (около 348 000 рублей по текущему курсу). Стоимость установки специалистами ателье обойдется еще в 600 фунтов (приблизительно 47 000 рублей).

Ранее портал «Колеса.ру» рассказывал про новую специальную версию родстера Mazda MX-5 Z-Sport, продажи которой начнутся на британском рынке в марте.