Mercedes-Benz готовится к дебюту нового Sprinter

Немецкая компания проводит завершающую стадию тестов Mercedes-Benz Sprinter перед дебютом в феврале следующего года. На свежем шпионском видео запечатлены несколько различных прототипов с серийной оптикой, в процессе дорожных испытаний в Германии.
Sprinter нового поколения разрабатывается собственными силами Mercedes-Benz, тогда как в создании предыдущей модели принимала участие компания Volkswagen Commercial Vehicles. Но, последний VW Crafter базируется уже на собственной платформе – сотрудничество двух компаний в этом направлении завершено.
В конце сентября текущего года Mercedes-Benz опубликовал первый тизер нового фургона в виде дизайн-скетча, который давал общее представление о стилистике автомобиля. Sprinter 2018 модельного года получит множество модификаций, построенных с учетом пожеланий потребителей и для удовлетворения потребностей рынка.
В начале текущего месяца производитель опубликовал официальные фото интерьера новинки, на которых можно заметить цифровую панель приборов, мультифункциональный трехспицевый руль, большой сенсорный экран информационно-развлекательной системы и прочие изменения.
Законно ли не платить штрaфы? Да, если сделать так https://tiny.ee/hidenomer то автомобиль станет "невидимкой" для камер ГИБДД! Номер выглядит как обычно, но штраф вам не придет, потому что камеры не зафиксируют номер вашего автомобиля! Поэтому вы действительно не нарушаете закон!