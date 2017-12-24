Mercedes-Benz готовится к дебюту нового Sprinter

Немецкая компания проводит завершающую стадию тестов Mercedes-Benz Sprinter перед дебютом в феврале следующего года. На свежем шпионском видео запечатлены несколько различных прототипов с серийной оптикой, в процессе дорожных испытаний в Германии.

Sprinter нового поколения разрабатывается собственными силами Mercedes-Benz, тогда как в создании предыдущей модели принимала участие компания Volkswagen Commercial Vehicles. Но, последний VW Crafter базируется уже на собственной платформе – сотрудничество двух компаний в этом направлении завершено.

В конце сентября текущего года Mercedes-Benz опубликовал первый тизер нового фургона в виде дизайн-скетча, который давал общее представление о стилистике автомобиля. Sprinter 2018 модельного года получит множество модификаций, построенных с учетом пожеланий потребителей и для удовлетворения потребностей рынка.

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В начале текущего месяца производитель опубликовал официальные фото интерьера новинки, на которых можно заметить цифровую панель приборов, мультифункциональный трехспицевый руль, большой сенсорный экран информационно-развлекательной системы и прочие изменения.