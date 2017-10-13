Об этом сообщили в пресс-службе Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

Официальный представитель Mercedes-Benz в России, компания «Мерседес-Бенц Рус», сообщает о согласовании программы мероприятий по проведению добровольного отзыва 14 842 автомобилей Sprinter Classic 909. Под условия сервисной кампании попали ТС, которые были проданы на территории РФ в период с марта 2014-го по декабрь 2016 года.

«Причиной отзыва автомобилей является неадекватная работа комбинации приборов, — пояснили в Росстандарте. — Если ключ зажигания находится в положении «1», то комбинация приборов в худшем случае может полностью отключиться. При этом не будут доступны такие функции комбинации приборов, как измерение скорости и индикация контрольных ламп. При эксплуатации автомобиля в таком состоянии не будет осуществляется предупреждение водителя о возможных проблемах с безопасностью в автомобиле».

Уполномоченные представители немецкого концерна уведомят клиентов о необходимости посетить официального дилера. Также владельцы Mercedes-Benz Sprinter Classic 909 могут самостоятельно определить, нужно ли им заехать на сервис, сверив VIN-код своего автомобиля с перечнем, который опубликован на официальном сайте Росстандарта.

Специалисты сервиса в рамках отзывной кампании произведут дополнительную установку переходного жгута электропроводов комбинации приборов. В ведомстве отметили, что требуемые ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для автовладельцев.

В середине прошлого месяца стало известно о том, что более 8 000 автомобилей Mercedes-Benz попали под отзыв в России. Под условия сервисной кампании попали GLE, GLE Coupe и E-Class, которые были реализованы в стране с 2015 по 2016 годы. Причиной стало негерметичное штекерное соединение на электроусилителе рулевого управления.