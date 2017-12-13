На выставке CES 2018 немецкая компания намерена также представить концепты EQA и Smart Vision EQ ForTwo.

13 Дек Mercedes-Benz представит новую мультимедийку MBUX на выставке CES 2018 в январе

Новое поколение компактной модели Mercedes-Benz A-Class немецкий производитель оснастит новой информационно-развлекательной системой, которая получит название MBUX. Однако отдельно это устройство концерн Daimler AG представит на международной выставке электроники Consumer Electronics Show в Лас-Вегасе 9 января 2018 года.

Полное название новой мультимедийки звучит как «Mercedes-Benz User Experience» или MBUX. Она внесет новый стандарт управления автомобилем и системами интерьера. Ее внесут в стандартное оборудование следующего поколения Mercedes-Benz A-Class.

Базовая комплектация хэтчбека будет оснащаться двумя 7-дюймовыми дисплеями. В более дорогих модификациях модели система MBUX будет включать два 10,25-дюймовых экрана. Первые панели будут представлять собой цифровые панели приборов, а вторые — служат для управления климат-контролем и мультимедийной частью.

В ближайшие годы потребители увидят мультимедийку MBUX в следующих моделях: новый хэтчбек и седан A-Class, MPV B-Class, четырехдверное купе CLA, спортивный универсал CLA Shooting Brake, компактный хэтчбек GLA, а также будущий кроссовер GLB.

Ранее стало известно, что гибрид Mercedes-Benz A-Class получит запас хода на электротяге в 50 километров.