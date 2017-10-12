Mercedes-Benz презентовал новую программу лояльности

Воспользоваться новой программой лояльности S-Lounge могут владельцы следующих моделей: S-Class, Mercedes-Maybach, S-Coupe, S-Cabriolet, SL и GLS. Им обеспечат приоритетное обслуживание в решении всех вопросов, связанных с автомобилем.

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Помимо персональных консультаций и помощи профессиональных экспертов, участникам программы становится доступен целый ряд других услуг, а также горячая линия 24/7, через которую можно уточнить все вопросы и детали по поводу своего автомобиля и касающихся Mercedes-Benz в целом. Для решения сложных вопросов привлекаются выделенные специалисты «Мерседес-Бенц РУС» и «Мерседес-Бенц Файненшл». Регистрация в программе осуществляется в салоне «Мерседес-Бенц РУС».

«Программа S-Lounge является приоритетом развития салона продаж, задавая новый вектор комфортного и быстрого обслуживания дилерским центрам «Мерседес-Бенц», — отметила Юлия Нестеренко, начальник Управления розничных продаж и послепродажного обслуживания «Мерседес-Бенц РУС».

Кстати, как сообщал совсем недавно портал «Колеса.ру», Mercedes-Benz уже приступил к дорожным испытаниям флагманского внедорожника GLS следующего поколения. Дебют новинки, как ожидается, состоится в 2019 году.