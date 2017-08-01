Mercedes-Benz снимает с производства единственный «зеленый» автомобиль

Об этом сообщает издание Automotive News. При этом в последнее время немецкая марка уделяет большое внимание электромобилям, включая её недавний приход в Formula E и запуск собственного производства батарей. Предполагается, что электромобили компания Mercedes-Benz будет выпускать под новым суббрендом EQ, а сама сосредоточится на машинах с традиционными двигателями внутреннего сгорания.

1 / 2 Mercedes-Benz B-Klasse Electric Drive 2 / 2 Mercedes-Benz B-Klasse Electric Drive

Электромобиль B-Class был создан немцами в сотрудничестве с Tesla. Ранее Mercedes-Benz был крупным инвестором американского стартапа, но позднее продал свою долю. За свою недолгую историю электрический компактвэн B-Class успел столкнуться с отзывной кампанией из-за проблем с системой привода, разработанной Tesla. Эти проблемы решались с помощью обновления программного обеспечения, но оно было доступно только для автомобилей Tesla.

1 / 2 Mercedes-Benz B-Klasse Electric Drive 2 / 2 Mercedes-Benz B-Klasse Electric Drive

Источник также сообщает, что в Mercedes-Benz никогда и не пыталась активно продавать электромобиль B-Class. Его выпуск был необходим для получения в США кредитов, которые выдавались на развитие экологически чистых транспортных средств. С декабря 2013-го немцы продали чуть более 3 600 моделей B-Class.

1 / 4 Mercedes-Benz B-Klasse Electric Drive 2 / 4 Mercedes-Benz B-Klasse Electric Drive 3 / 4 Mercedes-Benz B-Klasse Electric Drive 4 / 4 Mercedes-Benz B-Klasse Electric Drive

На данный момент в модельному ряду Mercedes-Benz нет электромобилей. Но в начале этого года сообщалось, что немцы ведут активную подготовку к выпуску «зеленых» автомобилей под брендом EQ.

