Mercedes-Benz уже вывел на дорожные тесты новый GLS

Предполагается, что флагманский внедорожник нового поколения немного увеличится в размерах и значительно убавит в весе.

Судя по всему, немецкий производитель вышел на завершающую стадию разработки следующей генерации Mercedes-Benz GLS. Напомним, до ввода новой номенклатуры названий, модель называлась GL. Тестовый прототип попал в объективы фотошпионов – автомобиль был заснят в процессе дорожных испытаний. Шпионские снимки модели опубликовал ресурс Motor1.

1 / 3 Mercedes-AMG GLS 63 текущего поколения 2 / 3 Mercedes-AMG GLS 63 текущего поколения 3 / 3 Mercedes-AMG GLS 63 текущего поколения

Следующий GLS построят на новой платформе MHA, благодаря которой модель получит множество важных улучшений в различных областях. Без сомнения, одним из самых важных апгрейдов, который ожидает семиместный вседорожник, это существенное снижение массы.

1 / 2 Mercedes-AMG GLS 63 текущего поколения 2 / 2 Mercedes-AMG GLS 63 текущего поколения

Кроме того, переход на MHA-платформу позволит наделить автомобиль большим количеством полуавтономных систем и функций, позаимствованных у S-Class и E-Class, а также электрифицированными силовыми установками. Ожидается, что семейство GLS следующего поколения получит гибридную версию с трехлитровой бензиновой «шестеркой» и комбинированной мощностью около 400 л.с.

Предполагается, что новый Mercedes-Benz GLS будет представлен в 2019 году. Кстати, на днях была выпущена специальная версия GLS – Grand Edition. Еще ранее портал «Колеса.ру» сообщал дату дебюта Mercedes-Benz G-Class следующего поколения.