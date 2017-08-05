Mercedes-Maybach представит в Пеббл-Бич новую модель

Как ожидается, в этом году в Калифорнии презентуют открытую версию прошлогоднего концепта Mercedes-Maybach 6. Напомним, прототип выполнен по посадочной формуле 2+2 и оснащен электрической силовой установкой суммарной мощностью 738 л.с. Немцы планируют построить на базе концепта модель, которая могла бы составить конкуренцию купе Rolls-Royce Wraith и его открытой версии Dawn.

Предполагается, что за выпуск серийных моделей Maybach 6 может отвечать новое подразделение, специализирующееся на постройке эксклюзивных кузовов. Последнее сможет предложить клиентам хай-энд модели с широчайшими возможностями персонализации.

Также есть информация, что продуктовая линейка Maybach пополнится большим внедорожником, выход которого на рынок ожидается в 2019 году. Он будет построен на базе следующего поколения флагманского Mercedes-Benz GLS и будет конкурировать с моделями Range Rover SV Autobiography Dynamic, Bentley Bentayga и будущему Rolls-Royce Cullinan.

Осенью 2016 года на Лос-Анджелесском автосалоне был представлен шикарный кабриолет Mercedes-Maybach S 650, который будет выпущен ограниченной серией в 300 автомобилей. Ориентировочная стоимость такого автомобиля – 300 000 евро (более 21 миллиона рублей по текущему курсу).