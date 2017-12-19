Под отзыв попали 887 автомобилей Mercedes-Benz G-Class, реализованных на российском рынке в период с 2015 по 2017 годы, сообщает Росстандарт. «Причиной отзыва автомобилей является блок управления электронной системы стабилизации (ESP), не соответствующий спецификации», — говорится в сообщении ведомства.

Традиционно, дилеры немецкого бренда уведомят владельцев попавших под отзыв внедорожников о необходимости предоставить автомобиль в ближайший сервисный центр. На машинах «будет выполнена актуализация программного обеспечения блока управления ESP». Все работы проведут бесплатно.

Также владельцы G-Class могут сами проверить, попадает ли их авто под условия отзывной кампании. Для этого нужно сверить VIN-код машины с перечнем, который опубликован на сайте Росстандарта.

Ранее компания Mercedes-Benz распространила официальные фотографии интерьера G-Class нового поколения. Мировая премьера внедорожник состоится в рамках Детройтского автосалона, который откроется в январе 2018 года.